颱風紅霞.有片｜東莞高級屋苑吊船風中搖擺狂撼外牆　4工人困半空

颱風「紅霞」來勢洶洶，東莞全市7月25日18時起實施「四停」（停課、停工、停運、停業）。然而在風雨交加之際，當地一屋苑外牆卻仍有工人在高空作業，兩個吊船被強風吹至脫離牆體，在空中來回擺盪、猛烈撞擊屋苑外墻，此時兩個吊船內有4名工人被困半空，只能蜷縮躲避撞擊。



兩個吊船被強風吹至脫離牆體，在空中來回擺盪、猛烈撞擊屋苑外墻。（影片截圖）

大量建築碎屑伴隨晃動從高空掉落。（影片截圖）

兩個吊船被強風吹至脫離牆體，在空中來回擺盪、猛烈撞擊屋苑外墻。（影片截圖）

颱風天吊船懸半空狂舞 工人被困半空險象環生

《香港01》接獲讀者爆料,指東莞一屋苑在颱風逼近之時仍有工人在吊船中進行高空作業。

影片顯示，7月25日下午約4時，颱風「紅霞」風雨持續增強。外牆兩個高空吊船被強風吹至脫離建築牆體，在空中大幅度來回擺盪，不斷撞擊屋苑，大量建築碎屑伴隨晃動從高空掉落。兩個吊船中共計有4名工人，被困半空動彈不得，只能蜷縮在吊船內躲避撞擊，場面極度危險。

有目擊市民感慨：「一點對大自然的敬畏都沒有！颱風天吊船在空中亂飛，一旦繩索斷裂，後果不堪設想。」

根據東莞市氣象台預測，受颱風「紅霞」影響，25日夜間至26日全市有暴雨、局部大暴雨，陣風達8至10級、局部11級。當日18時起，全市所有在建工地已下令停工，工棚、簡易宿舍內所有人員須撤離至安全區域。

強烈熱帶風暴紅霞7月26日中午12時集結在香港以北約110公里，中心附近最高持續風速每小時90公里。（天文台圖片）

屋苑交付半年問題不斷 業主批「住家跟住工地沒有區別」

有網民評論稱，涉事屋苑為東莞松山湖金地青雲境，屬當地高級住宅項目。有網民指出，該樓盤交付至今僅約半年，但外牆施工吊船長期懸掛，業主一直與施工噪音和揚塵為伴，並稱「住家跟住工地沒有區別」。

亦有網民稱，颱風期間外牆吊船未固定，大風吹襲下劇烈撞擊幕牆造成破損，此外物業與開發商明知颱風將至，卻未按規定停工及固定吊船，安全監管嚴重失職。