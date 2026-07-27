甘肅雙石門景區突發山洪10死23傷　遊客被沖走撞車獲救：活着真好

7月26日下午，甘肅定西市渭源縣會川鎮雙石門景區受短時強降雨影響引發山洪，至今已造成10人遇難、23人受傷，另有174人被救出。有遊客稱，當地曾遭遇極端短時強降雨與冰雹襲擊，湍急的黑泥水瞬間淹沒山谷；另有遊客與未婚妻被洪水沖走，所幸被貨車攔住奇蹟獲救。



遊客被洪水沖走撞貨車奇蹟生還：活着真好

《新京報》報道，有親歷者家屬稱，事發當日下午1時許收到弟弟的信息「活着真好」，細問才得知弟弟和未婚妻在景區被洪水沖走，所幸他被一輛貨車攔住，隨後他又擋住被水沖走的未婚妻，兩人最終獲救，但因嗆水後感染發燒，目前在當地醫院治療。弟弟還透露，有同行者被沖走，尚未尋回。

洪水漫延至河道兩側，沖毀露營裝備。（影片截圖）

救援人員稱，當日下午2時許抵達現場時，見到景區附近約100平方米的平緩地帶上，堆積了30多輛被洪水沖下的私家車。部分被困者躲在山谷間一塊較為平緩的山坡上避險，救援人員用鏟車和接力的方式將被困者轉移至安全地帶，「水流急的地方就上鏟車，鏟車到不了的地方，人用繩索接力救援」。

救援人員介紹，近年來每逢夏季，大量遊客會自駕到雙石門景區露營遊玩、避暑。景區入口位於212國道旁，是景區地勢最低、最平緩的地帶。遊客駕車從入口駛進山谷，沿著盤山公路，地勢逐漸升高，山谷間有一條較淺的河流，兩側是草原森林。景區並無設置集中的營地，遊客可隨意停車，在河邊的草原上搭帳篷，露營、燒烤、涉水。

洪水漫延至河道兩側，遊客慌忙躲避。（影片截圖）

洪水漫延至河道兩側，遊客慌忙躲避。（影片截圖）

短時強降雨疊加冰雹 湍急「黑泥水」瞬間淹沒山谷

《潮新聞》報道，家住甘肅隴西縣的陳先生當日中午抵達景區準備購票入園，短短十幾秒內，當地暴雨傾盆，同時落下密集冰雹。為了避險，他當即折返至會川鎮用餐，直至1時許見天氣稍有緩和，才驅車前往景區，結果沿途所見受災景象觸目驚心。

景區內洪水湍急，水勢異常兇險。（潮新聞）

陳先生憶述，道路遍布黑色泥水，經過的車輛全沾滿淤泥；景區周邊河道水位快速飆升、水流湍急，原本停放在河道旁露營區域的一輛SUV，被渾濁洪流直接沖向下游，路邊的一輛露營車也被捲入山溝。此外，山間排水溝被積水灌滿，多處路面被漫溢的泥水覆蓋。

陳先生稱，此次天氣突變極為迅猛，洪水水勢兇險，往年未曾見過，「往年這裏從來沒有這麼嚴重的大水，這次洪水水流特別急，全是黑泥水，聽說景區內部還出現了滑坡」。洪災發生後，他目擊多輛救護車駛入山谷救援，景區入口路面被積水逼近，所有車輛禁止入內。

深山無訊號增救援難度 多家醫院待命救治傷者

據介紹，部分傷者被送到渭源縣人民醫院和渭源縣中醫院。渭源縣人民醫院工作人員稱下午「有十幾人送來」，也有醫務人員到現場救援。渭源縣中醫院工作人員表示，目前各臨床科室正緊急待命。

渭源縣會川鎮政府工作人員介紹，景區地處深山，內部交通不便、部分區域手機訊號薄弱，極大增加搜救難度，本次被困人員均為入園遊玩的遊客。

市、縣氣象部門曾發布雷電、暴雨預警

事故發生前，定西市、渭源縣曾發布氣象預警信息。7月26日10時30分，定西市氣象台發布暴雨黃色預警，定西市安定東部、通渭大部局地有小時雨強大於30毫米的短時強降水，局地有暴雨；安定、通渭、臨洮東部、渭源北部、隴西北部部分地方有大雨。

定西市應急管理局微信公眾號亦發布強降雨預警信息，定西市東北部和東南部局地有大雨，過程伴有雷暴大風和短時強降水，需加強防範因降雨引發的中小河流洪水、山洪、地質災害及城市內澇等災害。

7月26日9時6分，渭源縣氣象台發布雷電黃色預警信息，渭源縣上灣、蓮峰、會川等多個鄉鎮部分地方會發生雷電活動，可能會造成雷電災害事故，防御指南更提到要關注天氣變化，盡量減少戶外活動。

遊客在雙石門景區露營。（紅星新聞）

遊客在雙石門景區露營。（紅星新聞）

雙石門景區位於定西市渭源縣會川鎮羅家磨村，以峽谷、溪流、草原原生態風光為核心特色，被譽為「甘肅小阿勒泰」，距蘭州約2小時車程。景區憑借原生態風光、可親水遊玩、可野外燒烤的優勢成為熱門的露營地，暑期日均可接待4500人。

渭源縣人民政府官網顯示，雙石門景區內岩壁陡峭，對峙成峽，形成石門之勢，在峽谷中，有小石門、大石門等奇觀異景。在兩山之中，還有一片高山草原，夏秋時節可以欣賞到高原牧歌的景象。