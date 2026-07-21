廣西洪災│29歲男放棄旅行去救災　徒步6小時運物資後心臟衰竭離世

颱風「美莎克」襲擊廣西引發嚴重洪災，多地山區村落斷路缺物。一名29歲的四川男子在休假途中得知災情，臨時中斷雲南旅程趕赴廣西，徒步6小時背送救災物資入「孤村」後，返程時因高溫長途負重過度勞累，心功能衰竭不幸離世。



休假聞災情赴廣西 六小時泥路跋涉送物資

黨鑫蕊出發前在酒店自拍。（新華社）

綜合《新華社》、《廣西日報》報道，受颱風「美莎克」帶來的暴雨影響，廣西多地洪澇嚴重。位於山區的南寧橫州市鎮龍鄉多處發生山體滑坡、道路塌方，部份村屯的水、電、通訊和交通一度中斷，食品、飲用水等生活物資無法正常送抵災區。

來自四川的黨鑫蕊今年29歲，任職眉東站鐵路控制員。7月9日，他申請年假出發到雲南遊玩，途中得知廣西受暴雨重創，深山村落缺乏藥物、糧食，急需義工徒步運送物資。他中斷旅行計劃，獨自乘動車前往南寧，加入民間救災義工隊伍。

黨鑫蕊抵達橫州市鎮龍鄉合源村時的自拍照。（廣西日報）

7月14日凌晨5時，黨鑫蕊與一眾義工一同出發，每人背負約15公斤背包，袋內裝滿藥品、蔬菜等民生必需品，踏上泥濘山路。經過六小時艱難行進，於上午11時抵達被洪水圍困的橫州市鎮龍鄉合源村舊村。黨鑫蕊只短暫歇息半個多小時，便跟隨隊伍整理裝備，一同踏上返程山路。

回程突發昏迷 山路受阻搶救3小時不幸離世

下午5時許，隊伍行經貴港市覃塘區時，黨鑫蕊忽然頭暈不適，隨即陷入昏迷。同行義工馬上為他進行心肺復蘇，同時緊急致電救護車。惟洪災令山路狹窄泥濘，救護車無法駛抵現場。

醫護人員攜帶全套搶救器材徒步20多分鐘，於下午6時04分趕到現場，此時黨鑫蕊已經沒有呼吸與心跳、瞳孔散大。醫護人員不放棄任何機會，持續搶救逾3小時，最終仍無力回天。據醫護判斷，黨鑫蕊因高溫環境長途負重跋涉，身體超出負荷引發心功能衰竭。

鎮龍鄉合源村舊村村民小組長黃進達對此感到十分惋惜，表示「這些志願者自己掏兩三千元（人民幣）路費，從五湖四海趕來，素不相識，卻比親人還賣力。他們都是好人！」他稱，村民們還未來得及問清黨鑫蕊的名字，便失去了道謝的機會，非常不捨、難過。

黨鑫蕊在合源村土地上畫的愛心，父親黨慶表示：「這代表着兒子的愛到了受災群眾手中。」（新華社）