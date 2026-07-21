洪災後內地湧現｢泡水貨｣　飲品瓶蓋有泥沙　有人飲後患急性腸胃炎

早前颱風「巴威」攜強風暴登陸，浙江、安徽、江西、福建等多地普降暴雨到大暴雨，引發城市內澇災情。有網民反映買到了洪水泡過的飲料，打開後發現瓶蓋內都是泥沙。還有網民稱飲用了瓶身髒污的礦泉水之後，出現急性腸胃炎症狀，懷疑與泡水有關。洪澇災後的飲食安全風險引發公眾關注。



多位網民反映網購的飲品「瓶蓋裡都是泥沙」。（小紅書）

多位網民反映網購的飲品「瓶蓋裡都是泥沙」

有網民在社交平台發帖稱，自己買到了被洪水泡過的飲料。其表示，近期全國各地有很多局部洪澇，許多商家倉庫遭水浸，一些商家把洪水泡過的飲料簡單沖洗後又拿出來賣，「我看到拿到的飲料表面很多摩擦痕跡有點髒髒的」，擰開瓶蓋後發現裏面都是泥沙。

多位網民反映網購的飲品「瓶蓋裡都是泥沙」。（小紅書）

多位網民反映網購的飲品「瓶蓋裡都是泥沙」。（小紅書）

另有多位網民在評論區補充，瓶身受到大面積磨損的飲料也有很大概率被洪水泡過。還有人反映，購買了一箱瓶身有劃痕的礦泉水，飲用後突發急性腸胃炎，再次檢查是發現瓶蓋縫隙裡都是泥，懷疑被洪水泡過。

有人反映，購買了一箱瓶身有劃痕的礦泉水，飲用後突發急性腸胃炎，再次檢查是發現瓶蓋縫隙裡都是泥。（小紅書）

網民反映網購的飲品瓶身和瓶蓋全是灰塵和劃痕。（網易號）

網民反映網購的飲品瓶身髒污。（小紅書）

官媒提醒：洪水中的污染物會通過瓶口滲入

據《央視新聞》報道，洪水接觸飲料瓶時，會通過飲料瓶口螺紋處的狹窄空間悄然滲入密封包裝。液體內聚力與容器壁黏附力的共同作用，使得洪水中的污染物突破物理屏障進入瓶內，誤飲或導致腹瀉、嘔吐等傳染疾病。報道提醒，泡水食品、瓶裝飲用水飲料應全部丟棄。

被洪水泡過的飲料。（網易號）

被洪水泡過的飲料。（網易號）

南方醫科大學公共衛生學院生物安全研究中心主任趙衛表示，洪澇災害後的洪水成分十分複雜，混合了致病菌、寄生蟲、化學污染物等多種有害物質，「由於微生物與化學污染物無法通過肉眼識別，洪水浸泡大幅提升了污染滲透的概率，因此哪怕食品飲料外觀沒有明顯破損，也存在不可忽視的隱性污染風險。」

趙衛提醒，若遭遇極端情況、暫無乾淨水源而必須飲用這類飲品時，務必經過充分煮沸後再飲用，最大程度降低致病菌感染風險。