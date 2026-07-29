有片｜河南驚現｢狗拉車｣　3隻拉布拉多載客100公斤累癱倒地無水飲

今年3月，河南南陽鎮平縣瓦罐廟會出現極具爭議的一幕。三隻拉布拉多犬拉着一個四輪車，車上載着3位遊客，最後被累癱倒地。有市民稱，狗主用「狗拉車」的方式招攬遊客，每人收費10元（人民幣，下同），當時車上的三位遊客應該有200斤（100公斤），狗狗載完遊客後又累又口渴，看起來很可憐。



三隻拉布拉多犬拉著一個四輪車，車上載3位遊客，總重超200斤累癱。（逐光新聞）

三隻拉布拉多犬拉著一個四輪車，車上載3位遊客，總重超200斤累癱。（逐光新聞）

三隻拉布拉多犬拉著一個四輪車，車上載3位遊客，總重超200斤累癱。（逐光新聞）

三隻拉布拉多犬累癱倒地。（網絡圖片）

據《逐光新聞》報道，3月24日，河南南陽鎮平縣瓦罐廟會提前開場，一輛懸掛「R88888」假車牌的「狗車」，由三隻拉布拉多犬拉動，狗主以每人10元的價格招攬遊客，吸引不少人圍觀。

據目擊者張女士透露，「狗車」載着三名遊客，分別是一名體重較大的婦女和兩名孩子，「他們看起來應該有200斤，走好大一圈繞回來，狗都累趴下了，它們都很渴，都沒有水喝」。網上影片可見，三隻狗狗被鐵鏈綁住以拉動「狗車」，繞場一圈後因體力嚴重透支，直接累癱在地上一動不動。張女士感慨，看到狗狗這樣心裏很難受。

影片在網上曝光後，大批網民紛紛心疼狗狗的遭遇， 「這是虐待動物」、「好可憐」、「心疼狗狗」， 質疑狗主變相虐待動物，也要求有關部門介入調查。