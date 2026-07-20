長沙女生商場放狗拒牽繩　遭男途人掟狗兼怒摑惹議｜有片

內地愈來愈多人養寵物，但部分飼主的不文明行為卻激化社會矛盾。近日，湖南長沙有飼主帶寵物狗入商場時未有用狗繩，與一名男途人爆發激烈爭執，對方將狗舉起摔地後更掌摑飼主。



事發於7月17日，湖南長沙萬達商場。網傳影片顯示，一名穿黑色吊帶的女子與一名白衣男子爭執拉扯，後者抓起狗後直接摔在地上，之後再抬手掌摑，該女子被掌摑後站在原地痛哭，白衣男子的女友見狀立即拉走男友。

另有網傳消息稱，涉事的白衣男子一直拉着寵物狗的後頸，試圖將狗從6樓扔下，最後再掌摑女飼主一巴。

《河南法治報》報道，涉事女子帶寵物狗入商場時未有用狗繩，寵物狗突然竄出，白衣男子的女友因而受嚇。因女飼主拒絕道歉，雙方發生爭執，白衣男子一怒之下抓起狗直接摔在地上。兩人拉扯期間，白衣男子抬手掌摑對方。

事件在網上引爆輿論，網民紛紛痛批女飼主不用狗繩固然有錯，但白衣男子當眾摔狗、打人的暴戾行徑已經遠超合法正當防衛的範疇。

罵人可以但是摔狗，打人就不對了

公共場合不牽繩就是不對 屢教不改

呼籲立法 提高養寵人門檻 嚴懲不文明養寵和虐待動物行為

商場帶狗就算了還不牽繩，裏面很多小朋友。萬一呢。這女的不占理

我也喜歡狗，但是我家狗每次出門都會栓繩子。我更不會帶去商場或者人群密集的地方。



2026年1月1日，新修訂的《中華人民共和國治安管理處罰法》正式實施，遛狗牽繩等養犬行為被明確納入法律規制。

《治安管理處罰法》第八十九條規定，飼養動物，干擾他人正常生活的，處警告；警告後不改正的，或者放任動物恐嚇他人的，處1000元（人民幣，下同）以下罰款。

違反有關法律、法規、規章規定，出售、飼養烈性犬等危險動物的，處警告；警告後不改正的，或者致使動物傷害他人的，處5日以下拘留或者1000元以下罰款；情節較重的，處5日以上10日以下拘留。

未對動物採取安全措施，致使動物傷害他人的，處1000元以下罰款；情節較重的，處5日以上10日以下拘留。驅使動物傷害他人的，依照本法第五十一條的規定處罰。其中，未採取安全措施致使動物傷人的行為，包括遛狗不拴繩、未戴嘴套等。