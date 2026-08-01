新疆59歲男疑遭主管欺凌墮亡　群組留遺言「我的死是他一手造成」

近日，一宗新疆烏魯木齊的職場悲劇引發社會關注，今年59歲的李某平在物業公司負責綠化，卻因為越級向高層主管提意見而被直屬主管針對，並讓其他同事孤立李某平。



李某平遭到排擠申請調崗也失敗，7月25日上午他在微信工作群發言稱「我的死是XX一手造成的。請公司嚴查，還我一個清白！！！」，但一個多小時內群裏無人回覆，之後有人在群裡打卡無視該訊息，三小時後該群組被解散，李某平墮樓身亡。



7月31日，李某平的兒子李先生講述父親墮亡前後的完整經過。他表示，李某平自2025年4月起在陽光恆昌物業服務股份有限公司擔任綠化員工，日常負責陽光恆昌商務公園的綠植養護與澆灌作業。

今年7月22日，李某平在體檢時碰見項目經理高某某，便向她反映了公園澆水作業中長期存在的問題，中午不關閥門導致水資源嚴重浪費。他還提到部分員工存在早退現象。用他的話說，「半個小時換個地方，會澆灌得透一點，兩個多小時澆一個地方，也可以節省水資源」，李某平妻子事後發文稱，丈夫口頭提出的兩條節水建議中，有一條後來被公司採納落地。

一次越級反應問題成職場危機

《都市快報》報道，李某平直接向項目經理反映問題的舉動，引發了一場風暴。李先生指出，李某平的直屬領導、環境主管孫某某得知此事後，於7月23日連續三次約談李某平。

李先生說李某平受到三次質問，「第一次質問我爸為什麼越級彙報，並表示之前的澆灌方式是她本人決定的；第二次以抽煙為由，對我爸作出100元罰款處理；第三次還是說了越級彙報的事。」

當天，孫某某在工作群發布新規「綠化工中午吃飯時間是13：00—15：00。杜絕早下班去吃飯。嚴禁12：30—13:00這個時間段離開崗位。監控如有發現罰款100元。」李先生還指出，孫某某在員工中傳遞信息稱，制度調整都是李某平「打小報告」所致。這讓李某平在班組內遭受誤解，被同事孤立。

李某平主管孫某某在員工中傳遞信息稱，制度調整都是李某平「打小報告」所致。（都市快報）

7月23日晚，承受重壓的李某平致電高某某申請調崗。次日一早，高某某與另一名工作人員與他進行了長達兩小時的交談。但據李先生所述，調崗請求最終未獲批准，父親被孤立、排擠的處境沒有改變。

工作群發文交代遺言卻無人理會

7月25日上午11時34分，李某平在62人的工作群內留下最後一段話，隨後從陽光恆昌商務公園辦公樓樓頂墮下身亡，遺言寫道：「各位兄弟姐妹們，再見啦。我的死請各位做個見（證），我的死是XX一手造成的。請公司嚴查，還我一個清白！！！拜託各位。我還有九十多歲的一個老母親。對不起她老人家啦！！」

7月25日上午11時34分，李某平在62人的工作群內留下最後一段話，隨後從陽光恆昌商務公園辦公樓樓頂墮下身亡。（都市快報）

李先生提供的群聊截圖顯示，這段遺言發出後，群內無一人回覆。一個多小時後，有人照常在群內發送工作打卡信息。三個多小時後，一名工作人員發消息稱「因工作需要請大家盡快自行退出該群，加入新工作群」，群聊被強制解散。

與此同時，李某平的釘釘帳號顯示其已退出物業公司。墮樓發生後，對面辦公樓目擊者發現異常並報警，急救人員到場確認李某平已無生命體徵。

墮樓發生後，對面辦公樓目擊者發現異常並報警，急救人員到場確認李某平已無生命體徵。（都市快報）

物業公司未繳納社保

事發後，李先生和母親從警方提供的材料中才發現，李某平入職時簽署的是淮北佳沐外包服務有限公司新疆分公司，屬於勞務派遣人員，實際用工單位為陽光恆昌物業服務股份有限公司。更讓他們無法接受的是，李某平在職期間公司一直未為其繳納社保，勞動合同中竟有「自願放棄社保」相關條款。

李先生的弟弟於7月31日下午向烏魯木齊市人力資源和社會保障局反映此事，工作人員告知，淮北佳沐外包服務有限公司新疆分公司於7月27日——也就是李某平離世兩天後——為其繳納了7月的社保。李先生的弟弟說：「人是25日離世的，卻在27日「續保」，但之前的社保還是沒交。」

7月31日下午，記者致電陽光恆昌物業項目經理高某某，她對此事的回應只有一句「與你們沒有關係」，隨即掛斷電話。記者隨後嘗試聯繫環境主管孫某某，電話同樣被掛斷。該物業公司官方公開電話也始終無人接聽。

天眼查信息顯示，陽光恆昌物業服務股份有限公司成立於2000年，系陽光恆昌投資管理集團成員，註冊及實繳資本均為28317.2884萬元，法定代表人李勝。目前，警方已介入調查。