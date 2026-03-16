山西14歲女童疑遭同學施暴踩頭欺凌　顱腦嚴重損傷智力退化至3歲

近日，山西原平一名14歲女童小雅在校內疑遭室友瘋狂施暴踩頭，導致重度顱腦損傷，智力退至3歲，激素治療後體重增至200多斤（100多公斤），現在生活已不能自理。



家屬泣訴：室友雙腳狂踩頭部 欺凌長達一年

據北京廣播電視台旗下《北京時間》報道，受害者小雅的母親稱，其女兒在學校宿舍整理物品時，慘遭同班兼睡在上舖的室友雙手緊握床欄、用雙腳瘋狂踩踏頭部。

家屬透露，這種暴力欺凌行為持續長達一年，受害女生最終被打至昏迷送院，經醫生診斷，女童受到重度顱腦損傷，智力嚴重退化至只有三歲小童的水平，生活完全無法自理。此外，由於後續治療需要大量服用激素藥物，女童的體重暴增至超過兩百斤（100多公斤）。

家屬透露，受害女童最終被打至昏迷送院，經醫生診斷，女童受到重度顱腦損傷，智力嚴重退化至只有三歲小童的水平。（北京時間）

官方回應：不屬霸凌 受害者入校前已有病史

3月15日，山西省忻州市原平市教體局回應稱，涉事學生張某如曾在2024年11月底至12月初與同學發生過三次衝突，但經公安調查及監控視頻核實，未發現其他欺凌行為。

通告指出，通過學校、原平市公安局和教育體育局等部門的調查核實，這三次衝突都是學生之間偶發的短暫的矛盾衝突，不屬於欺凌、霸凌行為。

此外，根據學校提供的材料顯示，張某如在2024年9月入校就讀時，就因自身患有腦積水與校方簽訂過《學生因病在校就讀安全協議》。目前相關部門已累計墊付費用44.1萬元，公安機關認定事件不符合立案條件。