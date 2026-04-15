兒子遭欺凌　雲南父在學校調解時情緒激動猝死　現場無人會用AED

4月13日，雲南曲靖李女士告訴記者，她兒子今年15歲，在曲靖市馬龍區通泉中學念中三。



3月30日下午3時前後，她丈夫接到兒子班主任老師的電話，稱孩子在學校被其他同學打了，家長需要到學校調解此事。

3月30日，雲南曲靖一家長在得知孩子在校被欺凌後情緒激動突猝死。（截取自微博@極目新聞）

這位父親得知孩子被欺凌情緒十分激動：

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下午5時許，她和丈夫進入通泉中學，「進校後我們得知兒子從這學期一開始就被其他同學索要零食，之後被索要錢財，3月30日下午被同學毆打。他爸爸知道孩子被欺凌的經過後情緒很激動，從學校操場進入調解室，調解沒幾分鐘他人就沒了。」

李女士稱，丈夫出事後，學校的工作人員提供了AED，但在場的人沒有人會用，撥打120急救電話後，急救人員通過電話教她心肺復甦，幾分鐘後，120急救人員趕到現場，經診斷丈夫已經死亡。事發至今，李女士認為此事沒有得到妥善解決，其丈夫的遺體也還沒有安葬。

李女士還稱，丈夫此前被診斷為高血壓，長期服用藥物，平日裏血壓控制得比較好，情緒平穩。

李女士提供了其丈夫的死亡醫學證明，顯示其死亡時間為3月30日。（截取自微博@極目新聞）

李女士提供了其丈夫的死亡醫學證明，顯示其死亡時間為3月30日，死亡地點為馬龍區通泉中學，死因為心源性猝死。

4月13日下午，馬龍區教育體育局工作人員表示，該局已經成立專班處理此事，關於家長反映的學生在校被欺凌以及家長在校調解時猝死的情況，當地公安機關已介入調查。

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