佛山虎崽跌入獅群　母獅溫柔舔舐幫湊仔　園方：已共處多年｜有片

廣東佛山長鹿旅遊休博園8月1日上演一幕跨物種溫情場面。一隻剛出生的東北虎幼崽不慎從展區跌入非洲獅群活動區，圍觀遊客正感擔憂之際，獅群中一隻母獅卻未有發動攻擊，反而低頭溫柔舔舐虎崽，場面令在場人士驚嘆。園方其後解釋，獅子與老虎在園內從小一同飼養，和睦共處已六七年。



幼虎身上仍連着長達二三十厘米的臍帶，母獅靠近後未有攻擊，反而用舌頭溫柔舔舐虎崽。（影片截圖）

虎媽展區急產崽 幼崽跌入獅群

據《荔枝新聞》8月1日，園內一隻東北虎在展區突然分娩，共誕下三隻幼崽。據園方解釋，猛獸交配常在夜間進行，受孕時間難以精準推算，預產期出現偏差，母虎臨時在展區生產。其中一隻幼虎出生後懷疑滾落至展區角落，繼而跌入毗鄰的獅群活動區。

8月1日，園內一隻東北虎在展區突然分娩，共誕下三隻幼崽。（影片截圖）

現場遊客拍攝的影片顯示，幼虎身上仍連着長達二三十厘米的臍帶，母獅靠近後未有攻擊，反而用舌頭溫柔舔舐虎崽。有網民形容場面「像在幫忙湊仔」。

獅虎同園共處六七年 園方：母獅只係想幫手清潔

影片在網絡廣泛流傳後引發熱議。園方回應稱，母獅靠近幼虎只是想幫忙清潔臍帶，不存在傷害行為。由於飼養員需先將成年老虎收回籠舍才能轉移幼虎，施救需要一定時間。

工作人員解釋，東北虎與非洲獅在野外棲息地並不重合，但園內的獅子與老虎自小一同飼養，和睦共處已有六七年，長期共同生活下建立了感情。目前三隻幼虎已全部安置在育兒室，所有成年猛獸及幼虎身體狀態均良好。

其中一隻幼虎出生後懷疑滾落至展區角落，繼而跌入毗鄰的獅群活動區。（影片截圖）

事件引發網民熱烈討論，有人留言：「都是老同事，相互照看一下孩子很正常」；亦有網民戲稱：「獅子幫老虎湊仔，這個『跨部門協作』真是前所未見。」