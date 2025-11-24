瀋陽動物園男子疑用彈弓射老虎　園方核實調查：行為不符管理規範

11月23日，有網民反映，瀋陽森林動物園的虎林內，一名男子用彈弓射擊園內的東北虎。



《極目新聞》報道，目擊者表示，事發於11月23日下午2時半，當時他目擊一名男子從東北虎觀賞區旁邊的涼亭走出，手上拿著彈弓及彈丸，之後他便拉起彈弓向虎林內射擊。影片顯示，該男子戴口罩，在射擊時還發出聲音。

有遊客目擊一名男子用彈弓射擊園內的東北虎。（極目新聞）

目擊者稱，老虎離得比較遠，他看不清彈丸有否打中老虎，但該名男子用彈弓射擊後，原本正在躺臥的老虎確實有爬起來，「通過我拍的視頻，可以清晰地看到是有彈丸的」。

11月24日，瀋陽森林動物園的工作人員稱已收到反饋，正在核實相關情況，並強調飼養員不會用彈弓叫醒老虎，這種行為完全不符合管理規範。園方表示感謝公眾提醒，並承諾調查後會公布結果。