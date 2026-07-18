廣州動物園「齊瀏海白獅」阿杭高齡離世　網民深情送別髮型大獅

那個因憨厚「齊瀏海」走紅網絡、用百變髮型治癒無數人的白獅「阿杭」，沒能等來又一個盛夏。

7月14日，白獅「阿杭」在廣州動物園內安詳離世，享年17歲，對於平均壽命10到15歲的獅子而言，已屬罕見高壽。



15日園方發布這一消息後，無數市民和網友在評論區點亮蠟燭，送別這位與羊城相伴十一年的動物老友。

「齊瀏海」的温柔暴擊

很多人對阿杭的記憶，都定格在2022年：

一頭威風凜凜的白獅，卻頂着一頭憨態可掬的「齊瀏海」，強烈的反差感讓它一夜之間火遍全網。



網友調侃「誰給牠理的頭髮」，又打趣「沒人敢給牠剪頭髮」，這份心照不宣的默契，成了那一年網路上温暖的記憶之一。

廣州動物園的「髮型獅」阿杭（廣州動物園）

看看白獅「阿杭」各種不同的髮型：

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其實，阿杭是個名副其實的「髮型大師」。隨着廣州濕潤的空氣與四季的更迭，它的鬃毛時而變成不羈的「二八分」，時而梳成霸氣的「大背頭」。每一次換造型，都能給前來探望的遊客帶來驚喜。大家發現，這隻外表威嚴的猛獸，骨子裏卻是個性情温順、愛淋雨、愛曬太陽的治癒系「大男孩」。

從「靚仔」到「長壽老人」

阿杭的出生地是杭州，也因此得名。2015年，牠跨越千里落戶廣州，從此與羊城結下不解之緣。在這裏，牠遇到了摯愛的妻子「貝貝」，兩隻白獅耳鬢廝磨、相互依偎的畫面，曾讓無數遊客感受到猛獸的温柔。

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然而時光悄然流轉。2025年，步入高齡的阿杭開始顯露出老態，關節的退化性病變讓牠活動量明顯減少，後肢支撐也日漸不穩。那年秋天，廣州動物園做出了一個温暖的決定：讓阿杭從熱鬧的外場「退休」，轉入後場靜養，並為其制定了專項特護方案。園方說，這不是告別，而是「換一種更安寧的方式彼此陪伴」。

在最後的時光裏，保育員和獸醫全程陪護，細心呵護着這位「老爺爺」。在生命最後的時光裏，阿杭一如往昔，表現得堅韌而平靜。7月14日，這頭相當於人類耄耋之年的獅王，在熟悉的家中靜靜睡去，再也沒有醒來。

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再見，不只是告別

阿杭去世的消息傳來，潮水般的思念湧向了評論區，字字句句都是深深的不捨：

「阿杭拜拜，爺爺嫲嫲話，過左80歲就係笑喪，祝你回獅子星的路上一切順利。」

「那次去動物園特意看阿杭，也不確定是否就是他，拍了照片回來後，人家說，跟老婆在一起的就是阿杭了！然後還特意買了阿杭的公仔，也是第一次為了一隻獅子而特意在動物園買的文創玩偶！他……走了」

「23年是我第一次見到你……親眼看到你慵懶地躺在草地上休憩，那天陽光剛好，你也很好。謝謝阿杭，23年是我這幾年最快樂的一年，你們的出現讓我的回憶變得鮮活。希望你在另外一個星球依舊快樂。」



在大家心中，阿杭早已不只是一隻獅子。它是那個在生活重壓下，只需要看一眼就能讓人會心一笑的「表情包」；是那個在陰雨天裏頂着淋濕的瀏海、依舊紋絲不動發呆的「哲學家」；更是這座城市裏，連接人與自然的温柔紐帶。

市民在評論區留下對阿杭深深的不捨：

十一年相伴，阿杭那一聲聲雄渾有力的獅吼雖已遠去，但我們彷彿還能看到它迎着陽光，頂着一頭齊瀏海憨厚的模樣。

正如網友們所願：