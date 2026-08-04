杭州七旬婦花¥2.2萬「祛斑」遭二度燒傷　全臉起水泡結痂徹夜難眠

撰文：林芷瑩
出版：更新：

愛美之心人皆有之。今年7月，浙江杭州73歲的孔女士在當地一間醫療美容門診部體驗「祛斑」療程，術後卻滿臉水泡、結痂，連日徹夜難眠，經醫院判斷為二度燒傷。
面對孔女士的傷情，涉事門診部經理態度強硬，並指此乃「正常的修復期過程」。目前，家屬已向主管部門舉報，不排除採取法律訴訟維權。

孔女士接受「祛斑」療程後滿臉起水泡、結痂。（影片截圖）

浙江衛視旗下節目《1818黃金眼》報道，7月17日，孔女士在杭州蕭山藍奧醫療美容門診部，花費22800元（人民幣，下同）做醫美項目，但術後臉部出現嚴重不良反應。

外孫女李女士是醫美行業從業者，事前曾極力勸阻外婆做醫美。她表示，外婆原本只想做祛斑，但消費收據上標注「中上庭抗衰項目」，翻看病歷後更發現醫美機構擅自增加鼻基底注射與肉毒素等項目。

醫美機構擅自為孔女士加做其他項目。（影片截圖）

術後，孔女士左眼下眼瞼位置出現一大片結痂，臉部多處皮膚有明顯脫皮、破損痕跡。孔女士稱，術後幾晚都徹夜難眠，臉部一直脹腫疼痛，「心裏又慌又怕」。7月23日，醫院出具診斷報告，孔女士臉部確診為二度燒傷。

孔女士接受「祛斑」療程後滿臉起水泡、結痂。（影片截圖）
孔女士接受「祛斑」療程後滿臉起水泡、結痂，經醫院判斷為二度燒傷。（影片截圖）
外孫女李女士是醫美行業從業者，事前曾極力勸阻外婆做醫美。（影片截圖）

作為業內人士，李女士深知其中風險，事前也曾反覆勸說外婆放棄，「我早就跟她說，年紀大了沒必要做這些，不僅達不到想要的效果，還容易遭罪。可老人家愛美心切，偏偏不信家人的話，執意要去做項目」。

面對老人術後燒傷、滿臉結痂的情況，涉事機構的態度強硬。杭州蕭山藍奧醫療美容門診部的陳經理表示，祛斑項目本身就有恢復期，皮膚狀態會經歷由深到淺的修復過程。他又稱，孔女士購買的套餐包含3次服務，目前只做了1次，還剩餘2次項目未體驗。

門診部經理態度強硬，指孔女士臉上起水泡、結痂乃「正常的修復期過程」。（影片截圖）
涉事的杭州蕭山藍奧醫療美容門診部。（影片截圖）

李女士認為，其他抗衰、注射項目的效果暫且可以擱置不談，但臉部祛斑項目已經令外婆造成不可逆的皮膚損傷，「外婆一輩子愛美，現在每天都在焦慮會不會留疤，身心都受了太大的折磨」。

李女士要求機構退費，並對外婆的傷情作出相應賠償。李女士已向相關主管部門反映情況，若雙方始終無法達成一致，她後續將會通過法律訴訟維權。

睇一隻牙最後竟拔光12隻植10隻！陝西患心臟病翁存款被刷光還欠款杭州女美容院注射填充物嚴重過敏　再在醫院遭粗暴擠爆臥蠶險毀容湖北女過度醫美臉部饅化成面具人　醫生：國家禁止注射生長因子內地女割雙眼皮後眼睛竟閉不起來　蘇州醫美診所老闆判監半年
杭州