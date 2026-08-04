杭州七旬婦花¥2.2萬「祛斑」遭二度燒傷　全臉起水泡結痂徹夜難眠

愛美之心人皆有之。今年7月，浙江杭州73歲的孔女士在當地一間醫療美容門診部體驗「祛斑」療程，術後卻滿臉水泡、結痂，連日徹夜難眠，經醫院判斷為二度燒傷。

面對孔女士的傷情，涉事門診部經理態度強硬，並指此乃「正常的修復期過程」。目前，家屬已向主管部門舉報，不排除採取法律訴訟維權。



孔女士接受「祛斑」療程後滿臉起水泡、結痂。（影片截圖）

浙江衛視旗下節目《1818黃金眼》報道，7月17日，孔女士在杭州蕭山藍奧醫療美容門診部，花費22800元（人民幣，下同）做醫美項目，但術後臉部出現嚴重不良反應。

外孫女李女士是醫美行業從業者，事前曾極力勸阻外婆做醫美。她表示，外婆原本只想做祛斑，但消費收據上標注「中上庭抗衰項目」，翻看病歷後更發現醫美機構擅自增加鼻基底注射與肉毒素等項目。

醫美機構擅自為孔女士加做其他項目。（影片截圖）

術後，孔女士左眼下眼瞼位置出現一大片結痂，臉部多處皮膚有明顯脫皮、破損痕跡。孔女士稱，術後幾晚都徹夜難眠，臉部一直脹腫疼痛，「心裏又慌又怕」。7月23日，醫院出具診斷報告，孔女士臉部確診為二度燒傷。

孔女士接受「祛斑」療程後滿臉起水泡、結痂。（影片截圖）

孔女士接受「祛斑」療程後滿臉起水泡、結痂，經醫院判斷為二度燒傷。（影片截圖）

外孫女李女士是醫美行業從業者，事前曾極力勸阻外婆做醫美。（影片截圖）

作為業內人士，李女士深知其中風險，事前也曾反覆勸說外婆放棄，「我早就跟她說，年紀大了沒必要做這些，不僅達不到想要的效果，還容易遭罪。可老人家愛美心切，偏偏不信家人的話，執意要去做項目」。

面對老人術後燒傷、滿臉結痂的情況，涉事機構的態度強硬。杭州蕭山藍奧醫療美容門診部的陳經理表示，祛斑項目本身就有恢復期，皮膚狀態會經歷由深到淺的修復過程。他又稱，孔女士購買的套餐包含3次服務，目前只做了1次，還剩餘2次項目未體驗。

門診部經理態度強硬，指孔女士臉上起水泡、結痂乃「正常的修復期過程」。（影片截圖）

涉事的杭州蕭山藍奧醫療美容門診部。（影片截圖）

李女士認為，其他抗衰、注射項目的效果暫且可以擱置不談，但臉部祛斑項目已經令外婆造成不可逆的皮膚損傷，「外婆一輩子愛美，現在每天都在焦慮會不會留疤，身心都受了太大的折磨」。

李女士要求機構退費，並對外婆的傷情作出相應賠償。李女士已向相關主管部門反映情況，若雙方始終無法達成一致，她後續將會通過法律訴訟維權。