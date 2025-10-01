湖北女過度醫美臉部饅化成面具人　醫生：國家禁止注射生長因子

女為悅己者容，近年不少愛美的女士都會選擇做醫美來改善肌膚狀況，但坊間的醫美項目繁多，一不小心做錯險致毀容。

為了變美，湖北武漢的梁女士早前在某醫美機構往臉部注射生長因子，卻出現饅化現象，臉部腫脹如戴上面具般，經過近半年的治療才基本康復。



《起點新聞》報道，梁女士介紹，其容貌原本不算難看，當時去醫美往臉部注射了生長因子，「沒想到後來臉饅化得厲害，整個變形毀容了，心情非常抑郁難過，根本不敢照鏡子」。

梁女士在臉部注射生長因子後出現饅化現象。（起點新聞）

西安交通大學第二附屬醫院燒傷整形與創面修復科主治醫生黨祿表示，注射生長因子是被國家藥監局明文禁止、高風險且非法的整形方式。

其主要副作用和風險，包括不可控的組織增生和變形，會導致臉部饅化、饅化畸形，甚至有毀容的風險；有慢性炎症或持續紅腫；注射過程中有可能會導致感染；若術後對形態不滿意，做手術取出是非常困難，而且無法徹底取出。

醫生表示，注射生長因子是被國家藥監局明文禁止、高風險且非法的整形方式。（起點新聞）

黨祿表示，梁女士臉部出現的饅化現象，原因是生長因子注射後會向四周不斷擴散，隨之出現增生和變形，不斷在皮下感染發炎，臉部也會愈來愈奇怪。

黨祿提醒，生長因子不是合法的注射劑，若要做臉部填充注射，一定要選擇正規機構，使用合法產品，看清藥物成分，充分了解醫美風險後慎重選擇。