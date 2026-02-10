杭州女美容院注射填充物嚴重過敏　再在醫院遭粗暴擠爆臥蠶險毀容

來自杭州的女子小呂在當地醫療美容診所進行多項植入手術後，不但出現嚴重過敏，更在醫院進行治療修復時遭遇美容院工作人員粗暴對待，直接將小呂的臥蠶擠爆，導致其視力受限，並伴有持續發癢、腫脹。



植入手術後嚴重過敏

據《1818黃金眼》報道，來自杭州的小呂反映，2024年8月底她在杭州浮想國醫療美容診所做了眉弓、蘋果肌、眼周植入物手術。手術後當晚就出現發炎、過敏紅腫，不久，臥蠶部位便出現異常，引發明顯的過敏與腫脹症狀。

發現問題後，她向涉事機構反饋，院方進行了處理，並帶她去上海的醫院就診，還墊付了就診費用。據小呂描述，第二次去溶解時，溶解酶打完，「醫生讓他們（美容院工作人員）幫我揉一揉，然後他們就按著我的頭，把我的臥蠶直接給擠爆了。」

雖經多次修復操作和手術，小呂面部損傷的修復效果仍不盡如人意。「現在眼尾粘連長在一起了，我的眼睛視力有一點受限，臉部還持續發癢、腫脹，不能見熱空氣，稍微溫度高一點就脫皮、腫脹、紅腫。」

當事人小呂實名舉報該美容診所。（小紅書截圖）

美容院賠付15萬遭拒

杭州浮想國富億醫療美容門診部郭女士表示，過敏情況是常見的，大部分顧客吃了過敏藥就能壓下去，少部分人會出現這種情況，但沒有辦法提前預知。 針對小呂的情況，機構後期聯繫了廠家，對方表示：「這種過敏的情況，他們也沒有辦法去處理。」

涉事的杭州浮想國醫療美容診所。（網絡圖片）

目前，美容機構提出15萬元人民幣的賠償方案，小呂表示並不滿意。對此，機構表示，小呂可以列出相關清單，他們會與律師溝通後，和小呂協商提出一個折中的賠償費用。目前，雙方決定後續再約時間進一步協商。