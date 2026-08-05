國標消毒級衛生巾疑藏蟲卵異物　市監局核查生產商及抽檢同款產品

主打「國標消毒級」的高端純棉衛生巾竟暗藏昆蟲與蟲卵。有消費者反映，近日拆封使用時發現衛生巾表面分布小黑點及昆蟲，廠家提出寄回有問題的產品或派人上門核查，但消費者考慮私隱問題及個人權益，選擇保留證據並向相關部門舉報。

8月4日，廣西桂林市七星區市場監督管理局通報，已聯合衛健部門核查涉事生產企業，並對同款產品展開監督抽檢。



衛生巾表面布滿小黑點。（揚子晚報）

《揚子晚報》報道，7月7日，陳玉在超級市場以12.6元購入「淘淘氧棉」天山白系列衛生巾（夜用6片裝）。7月26日，她拆開包裝使用時發現衛生巾表面有多個小黑點，起初以為只是普通碎屑，但她持續使用到第三片時，才發現衛生巾表面有昆蟲，遂判斷先前發現的黑點大概率是蟲卵。

陳玉長期使用該品牌的衛生巾。她仔細核對產品信息，該衛生巾生產日期為2026年2月3日，保質期至2029年2月，產品尚在有效期內。

衛生巾表面有昆蟲。（揚子晚報）

陳玉在網上分享自身經歷後，一名自稱是品牌廠家客服聯繫她，提出讓她將問題產品寄回廠家，或安排工作人員上門核驗實物，她出於私隱及身份核實問題未有同意。同時，對方曾提出要通話溝通協商，但陳玉至今未收到任何廠家相關人員的來電。

衛生巾包裝上標注的生產日期和保質期。（揚子晚報）

「淘淘氧棉」衛生巾由桂林潔伶工業有限公司生產，定位為高端純棉消毒級衛生巾產品。廠家官方客服回應，目前暫未收到該消費者對應的投訴記錄。如情況屬實，廠家會專業核驗問題產品，可協商將樣本寄送至廠區檢測，或安排工作人員上門核實，釐清問題成因。

目前，雙方尚未達成統一處理方案。陳玉已向桂林市場監管部門舉報，並向內地政務服務便民熱線投訴。她已妥善留存實物與影像資料作為證據，將依法捍衛自身合法權益。

8月4日，廣西桂林市七星區市場監督管理局通報稱，市場監督管理局已聯合衛健部門對涉事企業開展現場核查，並監督抽檢涉事的同款產品。市場監督管理局將持續跟進調查，依法依規處置，切實維護消費者合法權益。