直播網紅辛巴品牌衛生巾檢出致癌物　內媒指逾30名消費者自訴患癌

內媒《新京報》報道，內地直播帶貨頭部網紅辛巴（辛有志）自創品牌的衛生巾「棉密碼」被檢出硫脲，硫脲則是被國際癌症研究聯盟列為第3類致癌物的化合物。有逾30名消費者自述患癌，還有數百例消費者有硫脲關聯病症。



涉事衛生巾。（新京報）

消費者。 （新京報）

涉事衛生巾。（電商平台）

據介紹，「棉密碼」衛生巾，是由內地直播平台頭部主播辛巴（辛有志）在2017年自創的品牌，號稱「辛巴親自參與研發的第一款產品」，創造過直播單場銷量過億元（人民幣）的不俗成績。

報道指，黑龍江一名婦人李英四年前開始購買「棉密碼」衛生巾，李英說：「我看他直播間宣傳得那麼好，還便宜。」而李英的女兒17歲時開始使用「棉密碼」，出現了瘙癢症狀，經期也變得不正常，月經量很少，滿臉長痘，直到現在仍在調理。李英則在2024年查出了甲狀腺癌，並於2024年7月接受了甲狀腺癌手術治療。

而直到近日看到「棉密碼」檢出硫脲的消息，李英才開始懷疑母女的情況可能與「棉密碼」衛生巾有關。

送檢報告。（新京報）

今年5月有網民揭露「棉密碼」衛生巾添加硫脲，送檢後發現10份樣品中有7份檢出硫脲，其中三款硫脲含量分別高達3732.2022μg/g、3201.9902μg/g、3204.7255μg/g。而在今年6月，某官方機構送檢的14份樣品中，該品牌衛生巾僅有一個批次未檢測出硫脲。

送檢報告。（新京報）

送檢報告。（新京報）

據介紹，硫脲，是一種在工業、農業、醫藥領域廣泛應用的含硫有機化合物，收錄在《危險化學品名錄（2015）版》中，且硫脲也被國際癌症研究聯盟列為第3類致癌物。

業內人士意見。（新京報）

長期研究硫脲的專家表示上述檢測出的硫脲數值並不正常，據介紹，硫脲是一種中、低毒的化學品，急性毒性不高，但長期暴露可能導致較高的生物健康風險。

北京前主任醫師邢玲玲介紹，硫脲對人體的影響主要體現在三個方面：第一是抑制體內一些酶活性，對甲狀腺激素合成產生影響，進而干擾機體的正常代謝；第二是在體內代謝過程中，可能引發氧化應激反應，促使自由基產生、合成增多，從而對細胞造成損傷；第三，干擾細胞功能，對多個器官和系統產生毒性作用。

涉事衛生巾。（電商平台）

涉事衛生巾專利。（新京報）

據報道，一份有數百名「棉密碼」消費者曾提供產品使用後的反饋信息統計表顯示，有30餘人自訴患有甲狀腺癌，數百例消費者反饋紅腫瘙癢悶痘炎症、婦科炎症、皮疹蕁麻疹、甲狀腺功能異常、甲狀腺病變等硫脲關聯病症；還有10例左右消費者自訴懷孕前使用「棉密碼」衛生巾，懷孕後出現了胎停、葡萄胎、新生兒甲亢等情況。