海口港危化品貨櫃瞞報被查獲 執法員稱公安曾以｢無危害｣拒立案
近日，有內地網民在社交平台自稱是海南海口港工作人員，稱去年4月港口發生貨櫃瞞報事件，申報為「衛生巾」的貨櫃內實際還有危險化學品和危險貨物，然而事件在調查階段卻一度被公安局拒絕立案，甚至稱該行為並未危害公共安全。
8月3日晚，海南省海口市發佈情況通報，指已成立項目組介入調查。針對執法人員查獲瞞報運輸危險貨物，公安機關今年6月已依法立案查處。
查獲危險貨物瞞報 公安廳不予立案
微博網民「那麼厚的一本IMDG」自稱為海南省海口市交通運輸局執法人員，在2025年4月在海口港查獲危險貨物貨櫃，該貨櫃利用 「衛生巾」進行虛假申報，實際上用衛生巾遮掩各種危險化學品和危險貨物，包括非易燃無毒氣體、易燃液體、有毒物質、腐蝕性物質以及雜類危險物質和物品等。
該名博主稱，向海南省公安廳港航公安局移送案件阻力極大。2025年8月，該局稱相關違法行為人瞞報危險貨物，目的是節省運費和簡化手續，沒有危害公共安全的故意，以「沒有犯罪事實」為由不予立案。
博主更發文指，自從在網上曝光瞞報事件後，有關部門便頻頻施壓，如對其違規處分等，家人也受到威脅。
事件引發網民關注 憂造成爆炸意外
隨着越來越多網民關注，相關詞條「海口 80噸危化品」「海口港瞞報危險品」陸續衝上微博熱搜，有網民擔憂這些易燃或有毒的危險化學品造成如天津港爆炸的意外，也有人擔心遮掩危化品的衛生巾流入市場。
官方通報：正調查核實
8月3日晚，海南省海口市聯合調查組發佈情況通報，海口已成立由公安、司法、應急、海事及組織人事等部門組成的聯合調查組開展調查核查工作。
調查組強調，針對執法人員查獲瞞報運輸危險貨物，公安機關今年6月已依法立案查處；針對海口港安全生產風險隱患，正在開展「清源除患」百日專項整治，嚴查嚴打嚴管；針對反映的個人問題，調查組正在核查了解。
不過該名博主回應通報稱，雖然公安部門已經立案，但包括衛生巾等絕大部分貨物，全部去向不明，有些可能已經流入海南市場。該名博主又指，所謂「今年6月立案查處」，實際是立案監督的結果，是檢察機關依法履職，以及海口市港口行政管理部門推進的成果，更說明了本案辦理阻力之大。