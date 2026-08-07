海口港危化品貨櫃瞞報被查獲　執法員稱公安曾以｢無危害｣拒立案

近日，有內地網民在社交平台自稱是海南海口港工作人員，稱去年4月港口發生貨櫃瞞報事件，申報為「衛生巾」的貨櫃內實際還有危險化學品和危險貨物，然而事件在調查階段卻一度被公安局拒絕立案，甚至稱該行為並未危害公共安全。



8月3日晚，海南省海口市發佈情況通報，指已成立項目組介入調查。針對執法人員查獲瞞報運輸危險貨物，公安機關今年6月已依法立案查處。



微博網民發帖指，2025年4月，海南海口港，近四百箱衛生巾被用來偽裝瞞報危險化學品。（微博@那麼厚的一本IMDG）

微博網民發帖指，2025年4月，海南海口港，近四百箱衛生巾被用來偽裝瞞報危險化學品。（微博@那麼厚的一本IMDG）

微博網民發帖指，2025年4月，海南海口港，近四百箱衛生巾被用來偽裝瞞報危險化學品。（微博@那麼厚的一本IMDG）

查獲危險貨物瞞報 公安廳不予立案

微博網民「那麼厚的一本IMDG」自稱為海南省海口市交通運輸局執法人員，在2025年4月在海口港查獲危險貨物貨櫃，該貨櫃利用 「衛生巾」進行虛假申報，實際上用衛生巾遮掩各種危險化學品和危險貨物，包括非易燃無毒氣體、易燃液體、有毒物質、腐蝕性物質以及雜類危險物質和物品等。

貨物單申報為衛生巾。（微博）

執法人員指海口港瞞報危險品立案難。（截圖）

執法人員指海口港瞞報危險品立案難。（微博@那麼厚的一本IMDG）

該名博主稱，向海南省公安廳港航公安局移送案件阻力極大。2025年8月，該局稱相關違法行為人瞞報危險貨物，目的是節省運費和簡化手續，沒有危害公共安全的故意，以「沒有犯罪事實」為由不予立案。

博主更發文指，自從在網上曝光瞞報事件後，有關部門便頻頻施壓，如對其違規處分等，家人也受到威脅。

博主稱公安一度不予立案。（截圖）

博主指紙箱被炸開。（微博@那麼厚的一本IMDG）

有網民爆料，指海南海口港有貨運公司將易燃且有毒的危險化學品偽裝申報成衛生巾上船。（微博@那麼厚的一本IMDG）

事件引發網民關注 憂造成爆炸意外

隨着越來越多網民關注，相關詞條「海口 80噸危化品」「海口港瞞報危險品」陸續衝上微博熱搜，有網民擔憂這些易燃或有毒的危險化學品造成如天津港爆炸的意外，也有人擔心遮掩危化品的衛生巾流入市場。

據微博網民說法，箱內有不少危險物品。（微博截圖）

相關詞條#海口 80噸危化品、#海口港瞞報危險品#陸續衝上微博熱搜。（微博截圖）

相關詞條#海口 80噸危化品、#海口港瞞報危險品#陸續衝上微博熱搜。（微博截圖）

官方通報：正調查核實

8月3日晚，海南省海口市聯合調查組發佈情況通報，海口已成立由公安、司法、應急、海事及組織人事等部門組成的聯合調查組開展調查核查工作。

調查組強調，針對執法人員查獲瞞報運輸危險貨物，公安機關今年6月已依法立案查處；針對海口港安全生產風險隱患，正在開展「清源除患」百日專項整治，嚴查嚴打嚴管；針對反映的個人問題，調查組正在核查了解。

不過該名博主回應通報稱，雖然公安部門已經立案，但包括衛生巾等絕大部分貨物，全部去向不明，有些可能已經流入海南市場。該名博主又指，所謂「今年6月立案查處」，實際是立案監督的結果，是檢察機關依法履職，以及海口市港口行政管理部門推進的成果，更說明了本案辦理阻力之大。