海南宣布2030年禁售燃油車　將成內地首個推行省份

海南省最新宣布，將平穩推進2030年禁售燃油車，並計劃於2030年實現全領域車輛清潔能源化，若按規劃推進，海南將成為內地首個停止銷售燃油車的省級行政區。



根據海南省政府發布的《「十五五」海南國家生態文明試驗區規劃（美麗海南建設「十五五」規劃）》，海南預計到2030年，新能源汽車保有量佔比將由2025年的23.75％提升至45％。

規劃指出，「十四五」時期，海南清潔能源島建設持續深化升級，新能源已成為海南第一大電源，新能源汽車市場滲透率及保有量佔比分別位居全國省級地區第一及第二位。

根據規劃內容，在交通運輸領域，海南將於2030年實現全領域車輛清潔能源化。除特種作業車輛外，公務、環衛、客運等公共及社會營運車輛，以及居民私人新增及置換車輛，均將選用新能源車型。

中國電動車：圖為2024年2月23日，一名男子在中國北京Smart Charge電動車充電站準備為汽車充電。（Reuters）

規劃同時提出，海南將同步完善新能源汽車配套設施建設。到2030年，全省充電設施將同步完成規劃布局，車樁比控制在2.5比1以內，以紓緩充電設施不足問題，進一步完善新能源出行保障。

隨著新能源汽車滲透率持續提升，海南亦成為中國推動交通運輸低碳轉型的重要試點，若相關規劃按期落實，海南將率先成為內地首個禁售燃油車的省級行政區。