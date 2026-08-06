西太平洋｢三風共舞｣　下沉氣流襲廣東變「冷氣外機」　最高溫38℃

西北太平洋8月5日出現罕見的「三颱風共舞」格局。今年第13號颱風「白海豚」、第14號颱風「鯨魚」及第15號颱風「燦鴻」接連生成並同時活動。雖然內地氣象部門預測三個颱風均不會登陸廣東，但受「白海豚」外圍下沉氣流及副熱帶高壓脊共同影響，廣東將面臨「冷氣外機」效應，高溫炎熱天氣捲土重來，局部地區最高氣溫可達38℃。



西北太平洋上於8月5日正式形成「三颱風共舞」的天氣情況。第14號颱風「鯨魚」（熱帶風暴級）已於6日凌晨4時前後登陸菲律賓呂宋島西部沿海，登陸時中心附近最大風力有8級，預計將向東偏南方向移動並逐漸減弱。第15號颱風「燦鴻」（熱帶風暴級）6日早晨位於日本東京東偏南方向約2770公里的洋面上，預計向西北快速移動，未來對中國無影響。

至於第13號颱風「白海豚」（強颱風級），6日早晨5時位於浙江省溫州市偏東方向約1360公里的洋面上，預計7日白天穿過琉球群島移入東海，並逐漸向華東沿海靠近。

雖然三個颱風均不直擊廣東，亦大概率不會帶來颱風雨，但「白海豚」的外圍下沉氣流將覆蓋廣東。

西太平洋「三風共舞」，廣東將變「冷氣外機」爆熱。（中國氣象愛好者）

西太平洋三風共舞。

據《中國天氣網》報道，氣象專家解釋，「冷氣外機」效應是指颱風中心如同一台「超級抽水泵」，將外圍水汽吸走導致空氣乾燥晴朗，而外圍下沉氣流被壓縮後溫度升高，如同冷氣外機向外排放熱風。颱風強度越強，這種下沉增溫效應越明顯。

廣東省氣象台預計，受「白海豚」外圍下沉氣流與副熱帶高壓脊影響，8月6日至8日廣東高溫天氣逐漸明顯。6日至7日，粵北、粵西市縣多雲有分散（雷）陣雨，局部大雨或暴雨，其餘市縣多雲到晴；最高氣溫方面，粵西為30℃至33℃，其餘市縣34℃至37℃。8日全省大部分市縣晴到多雲，局部有（雷）陣雨，全省大部最高氣溫達34℃至37℃，局部可達38℃。

小暑，炎熱，酷熱天氣，高溫（unsplash）

廣州方面，預計6日至10日以多雲為主，降水繼續減弱，最高氣溫上升至35℃至37℃，其中8日至9日市區最高氣溫或達37℃。6日廣州市區氣溫為25℃至35℃，7日為26℃至36℃，8日則為28℃至37℃。

深圳市氣象台則於8月6日9時發布全市高溫黃色預警信號，預計6至10日受台風外圍下沈氣流控制，高溫晴熱天氣持續，最高氣溫將升至36℃及以上，未來進一步升級為高溫橙色的可能性大。

預計「冷氣外機」模式將至少持續至8月10日左右；展望11日至13日，廣東可能受颱風外圍環流影響，雷雨再度活躍，高溫才有望暫時緩解。

廣東省氣象部門提醒，居民需注意防暑降溫及防曬，老人、兒童及戶外工作者應加強防護，避免長時間戶外作業。同時，由於此前廣東降雨頻繁，全省土壤含水量較高，地質災害具滯後性風險，各地仍需警惕局地強降水引發的泥石流、山體滑坡及積澇等次生災害。