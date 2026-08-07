妳是否也打聽過我？甘肅搬瓜少年寫《我的媽媽》細膩文筆感動全網

近日，一篇作文《我的媽媽》看哭全網。內地旅遊博主「丁一之旅」發影片稱，在甘肅偶遇了一群搬運西瓜的少年，她花300元（人民幣，下同）請其中一位語文最好的少年馬正抽題寫作文。由於文筆細膩，感情真摯，相關影片已獲讚超過270萬，多人在評論區留言「看哭了」「苦難是文學的沃土」。



搬瓜少年。（抖音@丁一之旅）

搬瓜少年。（抖音@丁一之旅）

7月31日，「丁一之旅」發布了一條影片，稱在甘肅旅遊時，遇到了一群在山裏務工的學生，這群十六、七歲的少年因家庭拮据，暑假期間在西瓜集散市場打工四年，頂著烈日赤膊裝瓜，後背曬到脫皮，一天可賺2、300元人民幣。

「丁一之旅」花300元讓其中一位語文最好的少年以抽題目的方式寫一篇作文，少年抽中題目《我的媽媽》，寫下文章致十年未見的母親，以其白描的手法、細膩的情感，感動了許多網民。

目前，相關影片已獲讚超過270萬，多人在評論區留言，「看哭了」、「他說他文化水平不高，但是寫出來的文章讓我哭的稀里嘩啦」、「他的作文裏半句抱怨都沒提，全是攢了多年的柔軟想念、」「苦難是文學的沃土」。還有網民表示，想資助他重返學校到畢業。

綜合內媒《九派新聞》、《新快報》報道，該博主表示，男孩剛剛中考，他是體育生考上了體校，但由於學費、專業訓練鞋費用高，他便放棄入學，準備選擇讀職業高中。博主稱，影片火了後他波瀾不驚，半夜還在搬水泥掙錢，很多網民鼓勵他好好讀書把學業完成。

搬瓜少年。（抖音@丁一之旅）

少年表示寫作文時很難過。（抖音@丁一之旅）

有網民在感動之餘揣測他媽媽是否「被拐後逃跑」，該博主在評論區回應「不存在被拐」，媽媽是本地人，與家裏舅舅、外公和大姨都有來往。對於能否幫少年找到媽媽，博主稱後續還在對接中，不會貿然前去打擾，正詢問少年媽媽娘家人的意見。

搬瓜少年。（抖音@丁一之旅）

男孩在作文中寫道，母親在他一年級時悄然離開，至今近十年未歸。家中有弟弟，奶奶80多歲，父親也已60多歲，在工地搬磚。

男孩寫，他借著田徑特長考上了體育學校，但在得知訓練專業的釘鞋要一千多元時，他偷偷找老師退掉學費，放棄了這條路，打算在縣城選個學校學習技能。他在文章中說，在瓜田幹活領到的兩百多工錢，給奶奶買了烤雞，給弟弟買了衣服，「剩下六十多塊染了黃頭髮，我總覺得這樣打扮看起來更不好惹。」

搬瓜少年。（抖音@丁一之旅）

少年稱幹活時曾受傷。（抖音@丁一之旅）

搬瓜少年。（抖音@丁一之旅）

文章結尾令無數網民落淚：「我常假裝不在意，四處打聽你的近況。媽媽，你是否也打聽過我呢？讓我寫下這篇作文的姐姐說，視頻發布出來會被很多人看見。倘若你能夠看見，就當是媽媽跨越山海，認認真真地，打聽一次你的小孩吧。」

長期拍攝搬瓜少年的博主武阿妮則表示，搬瓜少年們目前已陸續回家等待開學，面對暴紅後的巨大流量與資助感到十分無措，而馬正因負擔不起相關費用，仍堅持放棄體育學校改讀職高。