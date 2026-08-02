甘肅渭源雙石門景區山洪增至25死23傷 國家防減救災委掛牌督辦
撰文：鄭寧
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2026年7月26日，甘肅省定西市渭源縣會川鎮羅家磨村雙石門溝區域突發短時強降雨，引發山洪災害，傷亡人數增至25人死亡、23人受傷。
根據《自然災害調查評估暫行辦法》有關規定，國家防災減災救災委員會對該起災害調查評估實施掛牌督辦，要求甘肅省人民政府依照有關法律法規及規章規定，及時組織開展災害調查評估，推動提高防災減災救災能力，切實維護人民群眾生命財產安全。
據此前報道，7月26日，甘肅省定西市渭源縣雙石門景區因突發強降雨引發山洪。事發後，當地應急管理、消防等部門已趕赴現場展開救援。
雙石門景區位於渭源縣會川鎮以南10公里處，距縣城約50公里，被稱為「隴上香格里拉」。該地擁有高山草甸、溪流峽谷等自然景觀，海拔約2400至2800米。景區內多碎石、涉水路段，地形複雜。
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