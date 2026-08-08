外賣員被顧客砍成植物人　妻子難負醫療費無奈接受150萬和解撤訴

因外賣地址定位引發爭執，內地一名外賣騎手被顧客持刀砍成植物人。5月28日，法院一審以故意傷害罪判處被告人有期徒刑八年，並賠償經濟損失103萬餘元（人民幣，下同）。



外賣騎手家屬家屬不滿向檢察院申請抗訴卻被駁回，面對高昂的醫療與護理費用，最終無奈接受被告家屬提出的150萬元賠償，簽下諒解書並撤訴。



因外賣送遞定位引發爭執，內地一名外賣騎手被顧客持刀砍至成植物人。（揚子晚報）

44歲的外賣騎手李某傑。（揚子晚報）

內媒《大河報》和《紅星新聞》報道，事發於2025年7月1日，福建省連江縣敖江鎮某路段，44歲的外賣騎手李某傑，因送外賣地址定位問題與顧客楊某某發生爭執。

據案情透露，楊某某隨身攜帶尖刀，爭執中突然掏刀欲刺向李某傑的腹部，李某傑連人帶電動車向左側翻，過程中尖刀劃過其頸前部和項部，導致創口達21.5公分並引發大出血。李某傑因嚴重失血導致呼吸心跳驟停，引發彌漫缺血缺氧性腦病，一直處於昏迷狀態，由此變成植物人。司法鑒定認定其損傷程度為重傷一級，傷殘等級達一級傷殘。

據被告楊某某供述，當時因外賣定位問題與騎手發生爭吵，認為李某傑在挑釁他，一時憤怒無法自控而拔刀。楊某某的家人表示，楊某某十多年前因炒股虧本後精神出現異常，性格變得狂躁和易怒，也幻想｢人要暗殺他｣，便常年隨身帶刀。

經福建省精神衛生中心司法鑒定，楊某某患有精神分裂症，案發時處於發病期，屬於限制刑事責任能力人。但法院審理認為，楊某某傷人後懂得撥打120急救，也能清晰交代事發經過，顯示其未完全喪失辨認或控制自己行為的能力，依法仍須承擔刑事責任。

外賣騎手家屬家屬不滿向檢察院申請抗訴被駁回。（揚子晚報）

今年5月28日，連江縣人民法院一審判決楊某某故意傷害罪成，判處有期徒刑八年，並賠償被害人各項損失106.3萬元，由其監護人（父母）承擔補充賠償責任。

被害人妻子小雲表示，丈夫是家中獨子，住院255天均在重症監護室治療。家屬不滿一審判決，曾請求檢方提請抗訴，但檢方於6月出具答覆書，認定一審判決事實清楚、量刑適當，決定不抗訴。

民事方面，楊某某家屬表示願意賠償150萬元，小雲坦言，丈夫目前仍毫無知覺，處於昏迷狀態，需要終生護理，為了日後的治療和護理費用，只能選擇出具諒解書並撤訴。

另外，事發後李某傑已被認定為工傷，外賣公司已墊付12萬醫療費，並按每月6000元發放一年停工留薪期工資。小雲指，停工留薪最高可以申請24個月，希望可以多申請一年。