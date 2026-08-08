深圳暴雨眾生相：外賣員趁機高薪搶單、打工人赤腳上班展現務實

這一個月來，大型現實題材鉅製《流浪太陽》在深圳各區持續熱映。第一次來深圳的北方人，突然發現自己進化成了兩棲動物，慢慢地長出了鰓，能夠在100%濕度的空氣裏，篩出那一絲厚重的氧氣。



即使是本地人，也突然意識到，今年的雨，會不會多過頭了？這並非錯覺，龍舟水以來，深圳的降雨表現出一種近乎「無限續杯」似的瘋狂。

即使是本地人，也突然意識到，今年的雨，好像多過頭了。（截取自深圳特區報）

剛過去的7月，深圳平均雨量是近五年同期的2.19倍；全月有16天出現了局地暴雨及以上強降雨。福田國家基本氣象站錄得雨量直接創下了1995年以來的最高紀錄。當雨水成為這座城市最漫長的背景音，千萬深圳人被迫開啟了一場長達一個月的「暴雨包月生存挑戰」。

1. 暴雨包月後 深圳人發現……

這是深圳人近期最熟悉的新聞：根據廣東天氣，深圳2026年7月的雨天達到了24天，晴天只有可憐的7天，而且基本上集中在工作日。

這是深圳人最熟悉的圖標。7月共有16天發布了預警，出現局地暴雨及以上降雨。倫敦的雨是綿綿細雨，深圳的雨只會「打你個措手不及」。

7月共有16天發布了預警，出現局地暴雨及以上降雨。（深圳市氣象局）

這是深圳的上下班高峰期。「深工暴」總是準時出現在上下班高峰期，暴雨和打工人搶着拿全勤獎。

這是深圳人雨季裏的家。木質傢俱、天花板都中招，這下知道廣東人為什麼偏愛塑料椅和鐵盆了吧。

暴雨期間深圳的眾生相▼▼▼

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這是深圳的公園。除了人，其他一切都生機勃勃。這是深圳人的穿搭。深圳利用率最高的時尚單品，走起路來「嘎吱嘎吱」響，引人注目。但大家一起響，就無所謂啦。

這是深圳人的上班路。被雨聲吵醒之後的盤算：請假還是辭職，我真的很需要這份工資嗎？

這是深圳人的「臭香水」，曬了三天的鞋子，終於臭了。多少深圳人每天穿着一件「生化武器」出門；烘乾機和抽濕機終成「銷冠」，這是在深圳的北方人的「成人禮」。恭喜來自北方的深圳人，接受了颱風和暴雨的洗禮，你們就正式「南方化」了。

這是深圳近期的「地雷」。突然間凹陷、下沉、污水濺起，只剩下無聲的討伐，只能說懂的都懂；這是深圳近期最熱門的理財。感謝上天的饋贈，乘飛機買的延誤險，大概率能帶來一筆意外之財。

2. 暴雨中的城市運轉

暴雨傾盆而下，街道變成「小溪」，雨傘淪為擺設，有人慶幸可以居家摸魚，有人卻在風雨中愈發忙碌。同一場雨，落在不同人的肩頭，卻是截然不同的重量。

外賣騎手大概是暴雨天最具爭議的存在。社交媒體上，「暴雨天該不該點外賣」的爭論從未停歇。

內地社交媒體上，「暴雨天該不該點外賣」的爭論從未停歇。（深圳微時光授權使用）

但在騎手們看來，這根本不該是個問題——配送費水漲船高，不少顧客還會送上十塊二十塊的感謝費，跑一單抵得上平時兩三單。

想休息的可以不接，主動接單的都是想賺錢的。 一位騎手

對他們而言，暴雨不是苦難，而是一個能賺數倍薪資的機會。網約車和出租車司機同樣陷入矛盾——平台溢價讓車費可觀，但路況極差，接單如同「水上航海」。

積水深處不敢過，空駛又虧本。可當看到路邊渾身濕透、躲無可躲的乘客，許多司機又於心不忍，搖下車窗喊一聲：「上車吧。」

與騎手們「趁雨賺錢」不同，流動攤販的暴雨天完全是另一番景象。出攤出不了，推車往橋洞底下一躲，平日裏分散在城市角落的攤主們齊聚一堂，竟也生出幾分久違的煙火氣。有人嘆氣今日白幹，有人乾脆支起小桌打起了撲克——既然天要留人，不如苦中作樂。

雨天的寫字樓裏也上演着截然不同的劇情，同樣的打工人，不同的命運。有些公司群裏彈出一條通知：「經公司決定，今日全體員工居家辦公。」打工人歡呼雀躍，抱着電腦倒頭繼續睡。

同樣的打工人，命運卻不同。（深圳微時光授權使用）

而另一些公司的通知則是：

經公司決定，傘統一放公司門口。

當多數人躲在室內聽着雨聲入睡時，城市的另一群人正逆着人流往雨幕深處去。排水工人和環衛工人穿着黃馬甲，徒手清理被落葉堵塞的排水井蓋，讓雨水無處可積。

物業和保安人員催促着住戶收好陽台雜物，以防風大雨大，造成高空拋物。連綿雨天，社區卻一如既往地保持着乾淨衛生，沒有人因此懈怠。他們是暴雨中最不起眼的防線，卻也是城市在極端天氣下還能正常運轉的底氣。

3. 難得的慢生活

包月的雨天，留下的也並非全是吐槽和抱怨。在這座高速運轉的城市，暴雨讓一切強制降速，給了所有人一個理直氣壯「慢下來」的理由：歇一歇吧。

週末出不了門，那就窩在家裏，和家人們一起吃火鍋、看電視，聽着窗外噼裏啪啦的雨聲，在温暖的出租屋或客廳裏，尋回那份難得的踏實與安全感。

週末出不了門，那就窩在家裏，和家人們一起吃火鍋、看電視。（深圳微時光授權使用）

深南大道的車慢成龜速，車主們默默循環起收藏已久的歌單，外面再泥濘混亂，車裏只有玻璃上的雨聲，規律晃動的雨刮聲，還有一份不用解釋的靜謐。

雨天帶來的小抑鬱，也阻擋不住那份包容的心——給冒雨送餐的騎手打賞、不催快遞派送，也不催司機開快點。慢就慢了，無所謂了。

連續雨天，温度下降到了宜人的26℃，也讓深圳人少了一份酷熱難耐的急躁。這份清涼來得剛好，人們睡覺都不用開空調，甚至還能破天荒地和北方的朋友講：要不，考慮考慮來深圳避暑？

雨天帶來自洽，究其原因，是這座城市的人都很務實。這種務實，是對雨天「感傷」最徹底的祛魅。 比起倫敦雨天裏那種帶着文學色彩的「沉鬱與抑鬱感」，深圳人的雨天從來沒有閒心去感時傷懷。

大家的腦海裏只有最接地氣的想法：

「今天怎麼才能不濕鞋」

「打不上車該怎麼去公司」

「在家怎麼躺着才能舒服」。



在這裏，大家很少因為持續的陰雨而陷進消極情緒裏，而是習慣用一種極其深圳的方式去擊碎它。

他們一邊發搞笑梗圖，一邊捲起褲腿繼續上班、上興趣班、買菜做飯，這種黑色幽默，不是麻木，而是一種屬於深圳人的「既來之則安之」的處世之道。

大家很少因為持續的陰雨而陷進消極情緒裏，而是習慣用一種極其深圳的方式去擊碎它。（深圳微時光授權使用）

長雨終有晴日。當漫長的暴雨期結束，藍天和陽光重新回到深圳天空的那一刻，這座城市會爆發出一股近乎儀式感的生命力。

那將是全城的「報復性晾曬」時刻。住宅樓的陽台、頂樓、村裏的廣場乃至天台上，都會鋪滿五顏六色的被子與衣物。這種集體性的、鋪天蓋地的晾曬，是深圳人對漫長雨季最無聲也最熱烈的告別。

而當傍晚第一道蔚為壯觀的金色晚霞劃過天空時，朋友圈又會被鋪天蓋地的晚霞和彩虹刷屏。深圳人對陽光的極度渴望，正是他們對生活本身毫無保留的熱情，而這份熱情，只會因為暴雨而變得更加強烈。

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