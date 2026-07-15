｢外賣詩人｣王計兵憑《低空飛行》獲魯迅文學獎詩歌獎

7月15日，第九屆魯迅文學獎評獎辦公室發佈公告，各評獎委員會分別投票產生了獲獎作品，「外賣詩人」王計兵憑藉《低處飛行》獲得詩歌獎。



「外賣詩人」王計兵憑藉《低處飛行》獲得第九屆魯迅文學獎詩歌獎。（澎湃新聞）

《低處飛行》是王計兵創作的第三本詩集，首次出版於2024年2月。（三聯生活周刊）

王計兵。（「作家出版社」微信公眾號）

據公開資料顯示，王計兵出生於1969年11月，初中輟學打工，並接觸文學創作。2019年，50歲的他註冊成為外賣騎手。他利用送外賣等餐的時間學習，積累下近6000首作品，出版了《手持人間一束光》、《趕時間的人》、《我笨拙地愛著這個世界》、《低處飛行》4本詩集，被讀者稱為「外賣詩人」。

王計兵。（網絡圖片）

據公開資料顯示，魯迅文學獎由中國作家協會主辦，是中國文學界的最高榮譽之一，每三年評選一次，自1995年以來，已舉辦八屆。7月15日，第九屆魯迅文學獎評獎辦公室發佈公告，王計兵憑藉《低處飛行》獲得詩歌獎。

《低處飛行》是王計兵創作的第三本詩集，首次出版於2024年2月，2025年獲花地文學榜年度詩歌大獎，其英譯版入選「2025年度經典中國國際出版工程立項名單」。該詩集名字源自同名主題詩核心句：「誰說展翅就要高飛，低處的飛行也是飛行，也有風聲如鳥鳴，車輪如流星」。

王計兵在中學開展《低處飛行》分享會。（「容西中學」微信公眾號）

詩作包括他成為備受矚目的「外賣詩人」後迥然於過去的內容，給人全新的感受。他希望以該作品為人間遮風擋雨，撫慰讀者的內心，繼而能讓人變得沉穩、平和、善於容納。

《低處飛行》責任編輯向萍、作者王計兵、讀者見面會主持人王騰霄。（「作家出版社」微信公眾號）

《低處飛行》曾登上央視《讀書》欄目，成為大眾現實詩歌代表作。2026年12月，《低處飛行》將於美國出版，並面向全球發行。