23歲博士生罹胃癌晚期痛哭：拼了這麼多年，為什麼是這個結果？

內媒報道，23歲的張睿從雲南昭通市巧家縣的農村小學，一路「拼殺」，考上市裏排名前列的高中。2020年，他以650多分的高考成績考入中山大學。本科畢業後，他又成功保研本校五年直博生。2025年7月，在一次次劇烈的腹痛之後，23歲的張睿被查出腹腔中分布密密麻麻的印戒細胞癌。住院幾天後，他被確診為印戒細胞胃癌晚期。



原本如果讀博士順利的話，張睿將成為他們農村裏走出的第一個博士，給焊工父親和農村出身的母親改善生活，或許還有機會成為高校老師，回到昆明教書。但如今他需要回家休養對抗病魔，經歷22次化療，張睿的體重從80公斤降至60公斤，且因張睿父母無醫保、無大病保險，治療費主要靠學校募捐而來的四萬餘元，目前醫療費也陷入困境只能依賴眾籌完成美14天一次的療程。



23歲的張睿罹患胃癌晚期。（極目新聞）

張睿現在時常往返醫院和家裏。（極目新聞）

《極目新聞》報道，2024年，張睿開始攻讀中山大學博士。不過他沒想到的是，碩博階段的科研壓力遠超以往：課題組全年的假期只有一個月，長期的精神緊繃讓他陷入焦慮，回到宿舍常常先呆坐許久，無意識刷手機消磨時間，焦慮直接影響到了他的睡眠，而進一步惡化精神狀態。

張睿回憶，每天早晨起床後，就到實驗室做實驗、晚上回到宿舍，有時已經十點甚至十一點，再刷一會兒手機，不知不覺就到了一兩點。

而他又因作息不規律，吃飯總是趕不上飯點，大部分時候吃外賣。由於博士畢業要求高，壓力和情緒也會導致吃不下東西。起初，張睿只是感覺自己吃不下東西，吃一點東西就胃部發脹，聚餐的時候吃的還沒有女生多。後來體重逐漸下降，但他一心撲在學習和實驗上，只認為可能是消化問題。

張睿母親李艷回憶，2025年拿到報告的當晚，醫生叫她做好心理準備，但她仍然不敢告訴兒子，哭得不敢進病房。但張睿其實已經通過手機上綁定的醫院就診系統，早早知道了檢查報告的結果。

她和丈夫在兒子面前哭得泣不成聲，張睿反而顯得冷靜：「我的原發症狀沒有出現骨轉移、肺轉移那種頂級劇痛，算比較幸運了。」張睿一邊反過來安慰著父母的情緒，還一邊努力冷靜下來，自己上網查良性、惡性腫瘤的區別，研究治療方案。

張睿在病房檢查時也努力鍛鍊身體。（極目新聞）

博士生父親稱愧對兒子：當時沒有讓他讀博就好了

張父指出兒子張睿小時候，他不怎麼管，總覺得他懂事，什麼事情都能自己解決。大學畢業之後，張睿曾向他借幾百塊錢出去旅遊，但被他回絕了。那時，他心想，張睿以後可以掙到更多的錢，有很多機會出去旅遊。「到時，你用自己的錢帶我們出去玩」，當時，他這麼對兒子說。

張父認為自己當初不應該建議兒子去讀博士。（極目新聞）

如今想來，他覺得自己愧對兒子。張睿一直沒能出省旅遊一次，或許是想到，張睿的病情不知道什麼時候會再惡化，2025年，他帶著兒子一家人去貴州玩了一次，這是一家人第一次旅遊。照片裏，患病的張睿第一次露出笑臉。

2025年張睿第一次和父母全家出遊。（極目新聞）

「早知道會這樣，如果當時沒有讓他讀博就好了」，張父說，張睿原本可以選擇只攻讀碩士，當時詢問他意見，他認為，可以一口氣讀博，就咬咬牙上。現在想來，他猜測讀博或許是孩子壓力的來源。

內媒指與熬夜吃外賣有關 網民批危言聳聽

據了解，許多內媒關於張睿的報導聚焦他在「熬夜、壓力大和常吃外賣上」，不過許多網民則批評，「非要歸咎於某種生活方式，似乎得了病就是人家做錯了什麼」，更有網民稱是「危言聳聽」。

據《羊城晚報》報道，從CT上看，張睿的胃里長滿了一個又一個戒指形狀大小的癌細胞，這種癌因此也被稱為印戒細胞胃癌。它平時不容易被察覺，發病之前的症狀大多數是體重降低、胃痛、腹瀉。其特點是惡性程度高、侵襲性強、易轉移，治療需結合手術、化療、靶向治療等綜合方案，預後相對較差，但早期發現可顯著改善生存率。

從CT上看，張睿的胃里長滿了一個又一個戒指形狀大小的癌細胞。

胃癌年輕患者的病例數量增加 醫生：全球性健康危機

據中國科學報2025年報道，中國國家癌症中心研究團隊通過對全球胃癌流行病學進行系統分析，發現早發性胃癌呈上升趨勢，年輕人群的患病風險日益增加。這一疾病模式的轉變對全球胃癌防控策略提出了新的挑戰。相關研究成果1月8日發表於《癌症生物學與醫學》期刊。

胃癌傳統上被視為主要影響老年人群的疾病，然而研究團隊通過分析世界衛生組織國際癌症研究機構GLOBOCAN2022數據庫以及《五大洲癌症發病率》（CI5）2003-2017卷的統計數據，發現這一特徵正在發生重要改變。研究表明，儘管全球胃癌總體發病率呈現下降趨勢，但年輕患者的病例數量卻在增加，且病情往往更具侵襲性。

張睿在家裡吃飯。（極目新聞）

該研究主要作者、中國醫學科學院腫瘤醫院腫瘤資源中心副主任、癌症早診早治辦公室主任陳萬青稱，早發性胃癌的增加不僅是一個醫療問題，更是一個全球性健康危機，他指出，「這一趨勢需要立即引起重視和採取行動。」

中國抗癌協會常務理事、河南省腫瘤醫院消化內科二級教授陳小兵博士則稱，胃癌年輕化是真實存在、亟待警惕的醫療現狀，可分為內因、外因兩大板塊。外因方面，當今體檢技術發展加快，檢出率上升，一些癌症早期檢出預後效果好；內因則包括年輕人飲食習慣、長期壓力、睡眠不足和缺乏運動等。

當下年輕人飲食兩極分化，一方面頻繁攝入燒烤、醃制食品、深加工肉製品、高鹽重辣外賣、含糖飲料，長期飲酒；另一方面常交替食用冰鎮、過燙食物，雙重物理刺激損傷胃黏膜。醃制食物、高鹽調味、酒精會帶來持續化學損傷，霉變食物同樣存在強致癌風險。另外，很多年輕人工作壓力大，每日睡眠時間不足6小時，長期會導致免疫力降低，給癌細胞提供可乘之機。

陳小兵提醒，胃是典型情緒器官，學業內卷、職場高壓等讓年輕人長期處於焦慮、壓抑、緊張狀態。不良情緒會擾亂胃腸道蠕動、異常分泌胃酸，直接破壞胃部免疫屏障，提升癌變概率。