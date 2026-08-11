龍眼雜交荔枝　廣東高校首創新種｢脆蜜｣　9月上市口感香甜價更平

港人北上消費買優質水果有新驚喜！由華南農業大學劉成明教授團隊歷時16年成功培育、全球首個龍眼與荔枝的屬間雜交新品種「脆蜜」，將於今年9月中旬正式在內地市場試賣，售價約每500克38元（人民幣，下同），即每公斤76元。據了解，「脆蜜」口感比一般荔枝更為香甜脆嫩。



龍眼荔枝雜交新品種「脆蜜」。（中國新聞網）

龍眼荔枝雜交新品種「脆蜜」。（中國新聞網）

石硤龍眼與紫娘喜荔枝「雜交」 口感嫩脆香甜勝荔枝

綜合《科技日報》和中國新聞網報道，龍眼與荔枝因存在強生殖隔離，屬間雜交向來被視為育種「硬骨頭」。劉成明團隊自2007年起研發「蒙導授粉技術」，以石硤龍眼為母本、紫娘喜荔枝為父本，成功從百餘株後代中篩選出極優株「脆蜜」，並於2023年獲品種審定證書。

石硤龍眼與紫娘喜荔枝「混種」出「脆蜜」。（互聯網圖片）

「脆蜜」風味更接近龍眼，但果皮帶有龜裂片，呈現特異的「花皮」外觀；果肉則繼承了荔枝的優點，嫩脆無渣，可溶性固形物含量（即糖度）達20%至24%，口感比一般荔枝更為香甜脆嫩。此外，「脆蜜」的產量比石硤龍眼翻倍，抗寒性更強，成熟期亦較龍眼遲15至20天。

劉成明教授介紹，「脆蜜」今年9月中旬推向市場試賣。（南方日報）

今年9月中旬少量試賣

「脆蜜」此前一直受困於越冬難題，在連續三年極端低溫考驗及栽培技術攻關後，目前已在廣州、清遠連州、潮州以及四川、雲南等地累計推廣種植3000餘畝，長勢良好，即使在連州基地零下3℃至正7℃低溫也能成功批量掛果。另外，「脆蜜」在雲南大理和麗江海拔1800米的高原試驗區，因無颱風、無霜凍、晝夜溫差大，其香氣、脆度、嫩度更是達到頂點。

據劉成明教授介紹，由於「脆蜜」今年剛突破量產，僅有數千斤計劃在9月中旬推向市場試賣，「目前還處於少量試賣階段，計劃售價每500g38元。」他說，預計明年產量可達5萬斤以上，等到2027年8月至10月大批量上市時，價格將更便宜，屆時港人北上購買將更加便利和划算。