跨越時空的合影　27年前舊照牽線　女生回太原與「水果叔叔」重逢

河南女生王芒果（化名）近日在整理舊物時，翻出一張1999年在太原街頭買水果的照片，當年3歲的她笑容燦爛，身旁是位年輕的水果檔主。得知這位「水果叔叔」至今仍在原地經營，她專程趕赴太原，在同一地點、與同一個人再次合影，她之後更將兩張合影上傳至抖音，收穫了近180萬點讚，感動無數網民。



《極目新聞》報道，今年49歲的水果檔主楊國平依然十分精神。談起27年前的那張照片，楊國平仍然有印象。他表示，當年在街頭拍照的人很少，所以他有注意到女童父親在拍照，但最印象深刻的是女童燦爛的笑容。

跨越27年的合影。（抖音@_MangoOo_）

楊國平介紹，王芒果出生於太原，在焦作長大。不久前，她整理家中老照片時，翻出一張3歲時在太原街頭買水果的舊照，並從表姐口中得悉楊國平仍在同一地點做生意，兩表姐妹遂約定要回太原與素不相識的「水果叔叔」見面。

2月25日，王芒果專程到當年的街巷找楊國平買水果。他表示，見到舊照時非常震驚，「一時竟沒認出年輕時的自己」，在茫茫人海中和一個陌生人重逢，也是很奇妙的緣分。他又感謝王父當年拍攝的照片，「讓我看到了自己初入社會時奮鬥的樣子，之後我和王芒果拍下新合影，我們兩人都格外開心」。

楊國平仍在原地經營水果店。（極目新聞）

楊國平的水果店外貼有他與王芒果的合影。（極目新聞）

楊國平憶述，當年他從老家山西代縣到太原市打拼，與妻子從1996年開始賣水果。創業初期非常辛苦，手推三輪車在街頭賣水果。一晃過去30年，如今已擁有一間水果店，更累積了不少熟客。

長大成人的王芒果如今自主創業，經營一間教育機構。對於自己突然爆紅，她表示不會改變自己的生活與工作軌跡，未來仍會腳踏實地做好自己的事。