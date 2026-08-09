北上男「尿袋」藏4.72克冰毒硬闖關 深圳灣口岸海關聞異味斷正

深圳灣海關近日在旅檢進境渠道查獲一宗旅客利用充電寶（港俗稱「尿袋」）藏匿毒品的案件。一名男性旅客自深圳灣口岸進境時神色異常、目光閃躲，被海關關員攔截檢查後，在其隨身背包內發現一枚氣味異常的充電寶，拆解後檢獲疑似冰毒晶體一包，淨重4.72克。經檢測及鑑定，確認含有甲基苯丙胺（冰毒）成分。



海關工作人員在其隨身背包內發現一枚氣味異常的充電寶，拆解後在內部檢獲疑似冰毒晶體一包，淨重4.72克。（海關發佈）

據微信公眾號「海關發佈」8月8日報道，涉案男性旅客當日經深圳灣口岸進境，經過海關監管區時未有主動向海關申報。海關關員發現其神色異常、目光閃躲，隨即對其攔截。

經進一步查驗海關關員在其隨身背包內發現一枚氣味異常的充電寶，拆解後在內部檢獲疑似冰毒晶體一包，淨重4.72克。現場快速試劑檢測結果顯示，該晶體呈甲基苯丙胺（冰毒）陽性反應。其後經深圳海關緝私局司法鑑定中心鑑定，確認含有甲基苯丙胺成分。

海關提醒，根據《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國禁毒法》等相關法律規定，毒品是指鴉片、海洛英、甲基苯丙胺（冰毒）、嗎啡、大麻、可卡因以及國家規定管制的其他能使人形成癮癖的麻醉藥品和精神藥品。走私、販賣、運輸、製造毒品，無論數量多少，都應當追究刑事責任，予以刑事處罰。目前，該案件已移交海關緝私部門處理。