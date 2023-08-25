網紅｢雅典娜liya｣疑被閨密賣到菲律賓兼遭綁架虐打　知情人曝真相

內地年僅23歲的2021年世界小姐澳門區季軍、百萬粉絲網紅「雅典娜liya」失蹤的消息，近日在網絡不脛而走。



她疑被閨密欺騙至東南亞後遭綁架毆打，相關照片和影片在網上流傳。有網友稱，「雅典娜liya」為廣東揭陽人，隨後大量網友湧入潮汕商會評論區「求營救」，並且得到商會「盡力」的回應。

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據《潮新聞》報道，8月23日上午，一名知情人士證實，「雅典娜liya」被綁架的消息為真，並已就其失蹤一事向國內屬地警方報案，目前正在設法營救，具體情況則不便透露。

「並不是炒作，現在不知道她是否還安全，營救的過程十分複雜，受到多方面因素制約，我們還在努力」，該知情人士表示，考慮到她的人身安全，具體的營救細節不便透露， 「畢竟是一條生命，若營救成功會告知社會，我們也希望她能早日回來」。

此外，該知情人士透露，「雅典娜liya」最後的行蹤在菲律賓，且網傳被打影片是假的，她也並不是甚麼富二代，來自普通家庭。

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8月23日下午，東南亞一愛心團隊組織負責人陳隆（化名）也透露，已接收到有關營救「雅典娜liya」的請求，但目前尚無更多信息，「現在她的具體情況不詳，我們正在尋求多方力量去協調」。

4月9日，「雅典娜liya」抖音帳號裏發布過一條她在英國街頭街拍的影片，此後再無更新。在小紅書平台中，「雅典娜liya」最後一條動態發布日期為6月12日，畫面顯示其與朋友在杭州一家咖啡廳留影，但對於網友的評論和私信都沒有回應。

此外，一張網傳為「雅典娜liya」與其閨密的微信聊天截圖顯示，6月7日凌晨，身在內地的「雅典娜liya」與在英國的閨密約定一起前往菲律賓海邊拍照，閨密表示會選擇一班時間差不多的航班與她一起到達。

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隨後，「雅典娜liya」向閨密發送了一則從廣州白雲機場飛往菲律賓尼諾伊·阿基諾國際機場的航班信息，起飛時間是下午2時。

8月19日，一名自稱曾與「雅典娜liya」有過聯繫的網友提供了她的手機號碼，該手機號歸屬地為廣東深圳。

搜尋該手機號發現，可關聯到一個名為「Liya」的微信帳號，頭像與網傳微信聊天中的一致，為她本人照片，顯示地區為英國，疑似為「雅典娜liya」本人微信號，但內媒記者多次申請添加該微信均未被通過，連續多次撥打該手機號碼，也均顯示已停機，無法接通。

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