遊客玩滑草撞無人機「爆缸」險傷眼　事主：幸有戴眼鏡擋了一下

8月9日，遊客孫女士在瀋陽東北亞雲端草原景區體驗「滑草場」項目時，迎面撞上一架由其他遊客操作的無人機，導致面部受傷流血。她表示，幸當時有戴眼鏡才未傷及眼睛，屬於「不幸中的萬幸」。



事發時，孫女士正體驗「滑草場」項目，並用手機紀錄自己在草場向下滑的過程，結果剛好錄到她被無人機迎面撞上一刻，她在驚恐之下拼命求救，「當時手捂著臉，手上好多血，感覺能聽見聲音但是身體沒勁了，說話也費勁，再後來就被抬走了」。

孫女士體驗「滑草場」項目時迎面撞上無人機。（影片截圖）

孫女士左眼受傷。（揚子晚報）

孫女士稱，該無人機為其他遊客攜帶入景區，事發後對方亦趕到現場了解，並稱無人機飛行時突然失控。她介紹，當時無人機機臂當場斷裂，其左臉、左眼受傷出血，慶幸自己因近視有戴眼鏡，才避免雙眼受更嚴重創傷，「差一點就要劃到眼睛了，已經是不幸中的萬幸」、「當時在救護車上醫生也說如果不是眼鏡擋了一下，眼睛的受傷情況就會很嚴重了」。

事發後，孫女士自行承擔治療費用，肇事機主與景區僅口頭表示願意協調處理，暫未向她賠償。她在網上發布事發一刻的影片後，景區曾向其表示關心，並稱會配合維權。

無人機機臂斷裂。（影片截圖）

孫女士在社交平台講述撞無人機經歷。（影片截圖）

8月11日，東北亞景區經營管理有限公司發布情況說明稱，8月9日下午，景區發生一宗無人機不慎碰撞遊客的意外事件。事發後，景區第一時間護送傷者就醫，主動對接涉事各方溝通善後事宜。目前涉事相關各方正在積極推動解決此次事件。