上海男頸部小靜脈被蚊咬 𢯎爆血管竟血流不止 網民嘆：差點被殺
撰文：羊城晚報
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近日上海，熊先生在頸部被蚊子叮咬後，因抓撓導致小靜脈破裂，血流不止，隨即前往醫院就診。
熊先生頸部和胸前都沾染了明顯血跡，醫生也為熊先生進行止血處理。經醫生判斷，蚊子叮咬恰好落在頸部的小靜脈分支上，加上熊先生抓撓的外力，導致血管破裂。由於頸部血管供血豐富，即使是小血管破裂也出現了持續出血的情況。
不少網友看到這一幕後紛紛表示：「這蚊子簡直是『刺客』級別，差點被蚊子『單殺』了！」也有網友提醒，被蚊子叮咬後儘量不要用力抓撓，尤其是頸部等血管豐富的部位，以免造成意外受傷。
上海男被蚊叮咬後抓爆血管▼▼▼
在此也提醒廣大市民，夏季蚊蟲活躍，被叮咬後可通過冷敷、塗抹止癢藥膏等方式緩解瘙癢，避免抓撓引發皮膚破損和感染。如出現持續出血、紅腫不退等情況，應及時就醫處理。
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