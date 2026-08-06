有片｜10歲男童貴州玩飛拉達險墮崖　景區放任兒童玩高空項目惹議

近年內地景區「網紅高空項目」火爆出圈，惟缺乏統一監管與檢測標準，導致安全隱患頻生。



今年5月，四川廣安一景區發生16歲少女體驗「懸崖鞦韆」墜落身亡的慘劇。據央視報道，貴州一景區竟默許低齡兒童參與高空項目，一名年僅約10歲、身高僅1.3米的男童在體驗高空「飛拉達」（鐵道式攀岩，Via Ferrata）時，因體力透支脫手懸空，重重撞向崖壁，險些發生致命意外。



10歲男童在貴州一景區玩飛拉達突然墜落。（央視新聞）

10歲男童玩飛拉達突然墜落，幸好後面有一名成人接住他。（央視新聞）

據央視新聞報道，在貴州南江大峽谷景區，一名10歲左右、身高僅1.3米的男童在體驗「峽谷通天」飛拉達項目時，由於身高受限，每挪動一步均需將整個身體大幅度探出並踮起腳尖，才可以抓到下一個扶手。期間男童因安全帶分量較重，多次嘗試將安全鎖扣卡入上方卡口但都失敗，最終卡在原地近5分鐘，現場卻始終沒有任何安全員前來指導或救援。

之後男童體力耗盡，整個人瞬間向下墜落，重重撞向崖壁，腳上一隻鞋子亦不慎脫落。萬幸男童當時身後一名成年遊客及時將其拉住，才化解了一場危機。

對此，涉事的貴州開陽南江大峽谷景區表示，飛拉達項目僅限制身高1.3米以上、體重80公斤以內，並無明確年齡限制，但現場有教練保證安全，項目目前仍正常營業。看到低齡兒童險些墜崖，景區工作人毫不在意，甚至還說「那個（飛拉達項目轉角點）有三個兒童脫手」。

除了缺乏年齡限制，部分景區的管理更令人觸目驚心。一些景區竟默許未成年遊客穿着拖鞋參與飛拉達項目，現場工作人員不僅未有阻攔，反而熟練地遞上膠帶，讓未成年遊客將拖鞋綁在腳上。

内地高空項目的防護裝備違規問題亦相當嚴重。（央視新聞）

此外，防護裝備違規問題亦相當嚴重，如重慶雲陽龍缸景區的飛拉達項目使用「三點式安全帶」，但根據國家標準《墜落防護 安全帶》（GB6095-2021）規定，飛拉達這類存在高空墜落風險的高危項目，必須使用防護更全面的「五點式全身安全帶」。三點式安全帶在發生墜落時，使用者極易上半身前傾滑出；即便未滑落，人體重量集中於腰腹，短時間懸掛即可壓迫呼吸道導致窒息昏迷，大幅增加救援難度與死亡風險。

飛拉達也被稱為鐵道式岩壁攀登，是一種利用鋼扶手、腳踏、固定纜索等器械在岩壁上行進的攀岩運動。（互聯網圖片）

據了解，飛拉達也被稱為鐵道式岩壁攀登，是一種利用鋼扶手、腳踏、固定纜索等器械在岩壁上行進的攀岩運動。攀岩在2013年已被國家列入《第一批高危險性體育項目目錄》，然而，現時內地景區涵蓋高空天梯、懸空鋼索的「飛拉達」項目，目前既無統一監管細則，亦無規範的建設營運標準。輿論批評部分景區為追求利潤，竟然默許低齡兒童參與。