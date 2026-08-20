華為天才少年寧博宇棄百萬年薪　反駁｢賣粟米｣傳聞：赴瑞典做研究

8月7日，曾入選「天才少年」計劃、年薪達百萬的前華為員工寧博宇，在個人社交平台正式宣佈離職。離職後，他一度回到老家散心，更在社交平台上分享「今天種的玉米買了10塊錢」的經歷，隨即引發網絡熱議。



面對外界熱議「辭職去賣玉米」，寧博宇回應，只是一個短暫的生活經歷，他已拿到歐盟｢瑪麗居里學者｣博士後獎學金，即將前往瑞典皇家理工學院開展博士後研究。



寧博宇在社交平台上分享「今天種的玉米買了10塊錢」的經歷，隨即引發網絡熱議。（抖音@寧博要戰鬥）

寧博宇在社交平台上分享「今天種的玉米買了10塊錢」的經歷，隨即引發網絡熱議。（抖音@寧博要戰鬥）

綜合《紅星新聞》和《揚子晚報》報道，現年30歲的寧博宇於2023年入選華為「天才少年」計劃，入職後按等級享受百萬以上年薪。

回顧三年華為生涯，寧博宇坦言離職並非一時衝動，早在入職第二年便已思考離開。他解釋，自己在華為主要負責面向未來幾年的前沿研究，獨立性強，但時間一長便覺得孤獨感。

寧博宇強調，華為沒有勸退他，也沒有給他打過差績效。（抖音@寧博要戰鬥）

此外，頂着「天才少年」光環亦帶給他無形壓力。寧博宇透露，如果最後技術沒有帶來商業變現，我會覺得對不起公司，甚至感到內疚。他甚至曾自嘲是「科技技工」，認為技術迭代極快，若無商業價值便會迅速貶值。

寧博宇強調，華為沒有勸退他，也沒有給他打過差績效，甚至曾提出將他調往上海總部規劃為「標準代表」，但他去意已決。對於放棄百萬年薪，他直言：「不可惜，無非是少賺些錢。」

寧博宇表示未來結束學業後會回國發展。（紅星新聞）

談及被外界熱議的「辭職去賣玉米」，寧博宇解釋只是回到湖南老家散心，趕上親戚家的玉米成熟，體驗了賣玉米 「賣了10塊錢」。而他真正的下一站是瑞典，他已拿到「瑪麗居里學者」博士後獎學金，即將前往皇家理工學院做博士後，研究方向依然是無線通信。

談及轉回學術界的原因，寧博宇表示在工作時，發現許多實際面臨的新問題在學術界研究較少，「相比在公司內部，我更享受與學界探討問題的狀態。」他希望未來能把產業界的真實需求帶到學術界，也用學術研究的成果反哺產業。

回顧三年華為生涯，寧博宇坦言離職並非一時衝動，早在入職第二年便已思考離開。（抖音@寧博要戰鬥）

最後，寧博宇說「希望在海外三年，能在學術上取得重大突破，影響下一代通信人。」他也表示未來結束學業後會回國發展。

據悉，自華為於2019年發起「天才少年」計劃並以百萬年薪吸引全球頂尖人才以來，該項目一直備受外界矚目。然而，自2022年「稚暉君」彭志輝率先離職創業後，至今已陸續有至少十位「天才少年」告別華為，寧博宇正是這股離職潮中的最新一員。