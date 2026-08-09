2026上半年內地手機銷量TOP 30：iPhone 17包攬前3　華為上榜最多

8月7日，內地數碼博主「RD觀測」發布2026年上半年內地手機市場銷量榜單，蘋果（Apple）iPhone 17系列表現強勁包攬總榜前三名，創下近年新機發布後最佳市場成績。國產陣營方面，華為Mate 80位列總榜第四，成為前四名中唯一的國產機型；華為更憑藉從高端到入門級別的完整產品矩陣，成為上榜機型最多的國產品牌。



2026年上半年手機Top30銷量榜。（RD觀測）

據數碼博主「RD觀測」發布的數據顯示，2026年上半年內地手機銷量TOP 30榜單中，頭部集中度持續攀升，蘋果與華為兩大品牌幾乎佔據了榜單的半壁江山。

單品表現方面，iPhone 17 Pro Max成為上半年內地銷量最高的單款機型，標準版iPhone 17及iPhone 17 Pro則分列第二和第三位。報道指出，整個iPhone 17系列的市場接受度明顯超出業界此前普遍預期。

國產品牌中排名最高的是位列第四的華為Mate 80。在總榜前三名被蘋果包攬的情況下，華為靠全線產品佈局，在TOP 30中拿下最多國產席位。

此外，華為Mate 80系列將首發搭載Kirin 9030晶片，而HUAWEI Mate 80 ULTIMATE DESIGN更將率先配備20GB 記憶體（YouTube@Science and Knowledge）

榜單第5至第10位主要由各家主力中端走量產品佔據，依次為榮耀X70、華為暢享90 Pro Max、OPPO Reno15、華為nova 15、vivo S50及vivo Y50，反映下沉市場機型具有相當存在感。

第11至第20位則為各大安卓品牌的高性價比產品，包括OPPO A5x、榮耀500、REDMI K90、vivo Y500i、REDMI 15R、REDMI Note15 Pro、vivo Y500、榮耀暢玩60A、榮耀Power2 以及 REDMI Turbo 5 Max，成為千元價位段的銷量主力。

第21至第30位涵蓋華為Mate 80 Pro Max、榮耀暢玩60/m、華為nova 15 Pro、華為Pura 80、OPPO A6、榮耀暢玩70 Plus、華為Mate 80 Pro、OPPO A6s、iQOO 15 以及華為暢享70X尊享版。華為覆蓋不同價位段的多款產品在此區間扎堆出現，展現出極強的產品線協同能力。

縱觀整張榜單，國內手機市場頭部聚集效應進一步加劇。蘋果依靠單一系列的號召力包攬前三，華為則依託最完整的價位覆蓋成為上榜機型最多的國產品牌，兩家合計分走近一半席位，行業集中化趨勢越發明顯。