2026上半年內地手機銷量TOP 30：iPhone 17包攬前3 華為上榜最多
8月7日，內地數碼博主「RD觀測」發布2026年上半年內地手機市場銷量榜單，蘋果（Apple）iPhone 17系列表現強勁包攬總榜前三名，創下近年新機發布後最佳市場成績。國產陣營方面，華為Mate 80位列總榜第四，成為前四名中唯一的國產機型；華為更憑藉從高端到入門級別的完整產品矩陣，成為上榜機型最多的國產品牌。
據數碼博主「RD觀測」發布的數據顯示，2026年上半年內地手機銷量TOP 30榜單中，頭部集中度持續攀升，蘋果與華為兩大品牌幾乎佔據了榜單的半壁江山。
單品表現方面，iPhone 17 Pro Max成為上半年內地銷量最高的單款機型，標準版iPhone 17及iPhone 17 Pro則分列第二和第三位。報道指出，整個iPhone 17系列的市場接受度明顯超出業界此前普遍預期。
國產品牌中排名最高的是位列第四的華為Mate 80。在總榜前三名被蘋果包攬的情況下，華為靠全線產品佈局，在TOP 30中拿下最多國產席位。
榜單第5至第10位主要由各家主力中端走量產品佔據，依次為榮耀X70、華為暢享90 Pro Max、OPPO Reno15、華為nova 15、vivo S50及vivo Y50，反映下沉市場機型具有相當存在感。
第11至第20位則為各大安卓品牌的高性價比產品，包括OPPO A5x、榮耀500、REDMI K90、vivo Y500i、REDMI 15R、REDMI Note15 Pro、vivo Y500、榮耀暢玩60A、榮耀Power2 以及 REDMI Turbo 5 Max，成為千元價位段的銷量主力。
第21至第30位涵蓋華為Mate 80 Pro Max、榮耀暢玩60/m、華為nova 15 Pro、華為Pura 80、OPPO A6、榮耀暢玩70 Plus、華為Mate 80 Pro、OPPO A6s、iQOO 15 以及華為暢享70X尊享版。華為覆蓋不同價位段的多款產品在此區間扎堆出現，展現出極強的產品線協同能力。
縱觀整張榜單，國內手機市場頭部聚集效應進一步加劇。蘋果依靠單一系列的號召力包攬前三，華為則依託最完整的價位覆蓋成為上榜機型最多的國產品牌，兩家合計分走近一半席位，行業集中化趨勢越發明顯。