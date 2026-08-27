西藏泥石流｜導遊臨時換行程逃過一劫嘆：無比幸運又沉重的一天

8月26日（周三）早上，因尼泊爾一側發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸受災。截至目前，此次泥石流災害在西藏一側已造成3人遇難、558人失聯，其中外籍人員260人，並成功搜救熱索村民2人。



《潮新聞》採訪導遊沐先生（化名）受訪稱，這兩天他剛好帶了客人前往當地旅遊，由於事發前晚下了一夜的雨擔心看不到雪山，本來準備把吉隆口岸的行程提前到上午，最終還是決定先去亞洲一號觀景台。沐先生說，這一決定，讓他們躲過了災禍，他稱，「無比幸運又沉重的一天。」



2026年8月26日，在中國西藏吉隆地區尼泊爾-中國邊境的一個山谷中，監視器畫面顯示，泥石流和洪水沖毀了建築物，人們四散奔逃。（Reuters）

沐先生回憶，當日上午十點半左右，他們在前往觀景台快登頂的時候聽到很響的轟隆轟隆聲音，「還以為是雪崩，沒人想得到是泥石流」。他指出，當時觀景台附近的天氣和風景都還不錯，中午他們下山用了午餐，嘗試申請吉隆口岸的通行證，「一般來說一個小時左右就會通過了，但是通行證一直沒下來，看新聞才知道口岸被泥石流沖了。」

8月26日10時30分許，因尼泊爾一側發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。（央視新聞）

沐先生稱，事發前一日還有網友聯繫我說要去口岸，「今天陸續還有人聯繫我詢問口岸的情況，說是家裡人聯繫不上了」，事發之後，沐先生收到好多親友的問候，趕緊發了朋友圈報平安。目前他住在吉隆鎮上的酒店，距離口岸20公里，屬於上游，所以不受影響。「吉隆口岸被尼泊爾那邊的泥石流倒灌進來了，那邊更嚴重。」

沐先生回憶當天晚上吃飯的時候，店裡的尼泊爾員工在樓上哭，「聽老闆說他的小孩沒了」，沐先生說，很多尼泊爾人在吉隆鎮上工作，「現在他們也回不去，不少人跟家人聯繫不上。」

2026年8月26日，尼泊爾與西藏邊境地區爆發泥石流，造成大範圍破壞和大量傷亡。（Reuters）

另一位西藏當地導遊告訴記者，今天上午他有同事還帶著遊客一起經過吉隆口岸，也有同事正在聯繫自己失聯的朋友。

事發後，解放軍西部戰區第一時間啟動應急響應機制，主動對接地方用兵需求，指揮受災地域附近解放軍、武警官兵展開救援。