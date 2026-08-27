西藏泥石流│破壞力極大　受災面積達20平方公里　專家揭四大主因

8月26日（周三）早上，尼泊爾與中國西藏喜馬拉雅山邊境發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸也受災。



這次泥石流災害突發性強、破壞性大，成都理工大學校長、地質災害防治與地質環境保護全國重點實驗室首席科學家許強表示，主要有四大主因：山體高落差大、物源量大、暴露度高、冰岩崩突發無預警。



西藏泥石流・持續更新稿

2026年8月26日，尼泊爾與西藏邊境地區爆發泥石流，造成大範圍破壞和大量傷亡。（Reuters）

内地專家指，尼泊爾境內東林藏布河支流發生高位冰岩崩，引發泥石流。（微博@中國氣象愛好者）

據中央廣播電視台報道，此次受災嚴重的西藏日喀則市吉隆縣，坐落於喜馬拉雅山南麓，隔東林藏布河（又稱「倫德河」）與南邊的尼泊爾相望。成都理工大學校長、地質災害防治與地質環境保護全國重點實驗室首席科學家許強指出，此次吉隆泥石流突發性強、破壞性大有四大主因：

1.山體落差非常大，縱坡非常陡。後緣山峰6781米，冰崩源區大概在5000米，而吉隆口岸是1830米，高差有三四千米。再加上地形也非常陡，轉化成泥石流過後，下瀉速度就非常快。

2.物源量（隨時可能被洪流沖刷、裹挾帶走的鬆散固體物質體積）非常大。雖然目前還沒有確切數據，但應該有幾千萬方。

3.暴露度高且沿途聚集很多房屋。災害發生於三河交匯之處，沿途有很多房屋，所以非常容易遭受破壞。

4.冰岩崩突發無預警。災害由冰岩崩轉化成泥石流，而冰岩崩突發性強，因此破壞性也極強。初步估算，受災面積大概有15-20平方公里的範圍。

8月26日10時30分許，因尼泊爾一側發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。（新華社）

事發地地形條件複雜 搜救面臨多重考驗

除了災情嚴重，事發地地形條件複雜極可能引發次生災害。有專家通過分析影像資料，事發區域地形和水文條件非常複雜，災害發生於當地一條溝谷的主支溝交匯處，山體高差逾3000米，山體頂部還存在冰川和冰湖，救援有四大難點：

一是源頭山體破壞處的穩定性不明，極可能存在次生災害；

二是支溝和主溝上游的水情狀況不清，存在安全隱患；

三是當地屬於高山峽谷、集中匯水區域，降雨情況影響救援；

四是地形狹窄，進出場道路需嚴格防範山體崩塌、滑坡及落石影響。

西藏山泥傾瀉釀重大人員傷亡。（新華社）

冰川學者、天津市極致應對氣候變化促進中心理事長虎姣佼指出，目前優先觀察天氣和地質狀況，但該區域還存在潛在風險，一些子流域海拔高差極大，不排除引發後續冰岩崩或泥石流。另外災後的自然環境不穩定，救援人員在高海拔工作需面臨極大挑戰，如何調動人力、物力有效救援都是很大的問題。

氣象部門預測，吉隆縣27日至29日雨水頻繁，氣溫介乎9℃至19℃。清晨和夜間在戶外，體感將會比較冷，這會給救援人員增加極大的身體消耗。