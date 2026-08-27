西藏泥石流｜導遊最後一刻改行程救全團　聞驚天巨響還以為是雪崩

西藏日喀則吉隆口岸8月26日遭逢重大泥石流災害，一名剛好帶團到當地旅遊的導遊，原本計畫提前前往吉隆口岸，最後卻臨時改變行程，先帶遊客前往亞洲一號觀景台，意外躲過一劫。他事後回想，直呼這是「無比幸運又沉重的一天」。



10點半聽見「轟隆巨響」以為雪崩

據《潮新聞》報導，化名沐先生的導遊表示，事發前一晚當地下了一整夜的雨，原本還擔心隔天看不到雪山，因此一度考慮將吉隆口岸的行程提前到上午。不過，經過討論後，最後決定先前往亞洲一號觀景台，沒想到這個臨時決定，竟讓整團遊客避開了災難。

延伸閱讀：西藏泥石流｜尼泊爾遇6米巨浪吞噬城鎮 直升機飛行員嚇親｜有片

+ 1

沐先生回憶，8月26日上午10時30分左右，當時一行人正準備登上觀景台頂端，突然聽到遠方傳來巨大「轟隆、轟隆」聲響：

當時還以為是雪崩，沒有人想到會是泥石流。

看新聞才知口岸被沖了

更讓他感到不可思議的是，當時觀景台附近天氣與景色都還算不錯，一行人中午下山用餐後，原本打算申請吉隆口岸的通行證繼續行程。按照過去經驗，申請通常約一小時就能通過，但這次通行證卻遲遲沒有核發。

直到後來看到新聞，沐先生才驚覺，原來吉隆口岸已經遭到泥石流沖擊，「口岸被沖了」。

事發後，沐先生陸續接到許多親友關心，也有人透過網路聯絡他詢問吉隆口岸狀況，甚至有人焦急表示，自己的家人已經聯絡不上。

泥石流災害釀悲劇 城鎮遭驚天巨浪吞噬（慎入）：

+ 7

目前沐先生住在吉隆鎮上的酒店，距離吉隆口岸約20公里，由於位置相對位於上游，目前未受到災害直接影響。他表示，這次災情主要集中在口岸一帶，來自尼泊爾方向的災害衝擊尤其嚴重。

不過，逃過一劫的喜悅，很快被眼前的悲傷氣氛取代。沐先生透露，當天晚上在酒店用餐時，看到店內一名尼泊爾籍員工在樓上痛哭，後來聽酒店老闆說，對方的孩子在這場災害中罹難。

2026年8月27日，在尼泊爾努瓦科特縣特里蘇裡，救援隊員抬著一名罹難者的遺體，圖非本文當事人。（Reuters）

由於不少尼泊爾人在吉隆鎮工作，災害發生後，有些人無法返回家鄉，也有不少人與家人失去聯繫，焦急等待消息。

吉隆縣政府相關工作人員表示，目前救援力量已經進入現場展開搶險救災，但當時傷亡及失聯情況仍待進一步確認。至於距離吉隆口岸較遠的城區，水電及通訊目前維持正常。

另一名西藏當地導遊也透露，事發當天上午，仍有同業帶著遊客經過吉隆口岸，也有導遊正焦急聯絡在災害中失聯的朋友。

延伸閱讀：

沒雨沒震！西藏泥石流怎如此猛？分析「冰川崩塌」時速飆400km

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】