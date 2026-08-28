扶老人遭索賠｜死者家屬一度拒還1.9萬　終致歉還款稱意識到不妥

近日，湖南衡陽祁東縣一名長者羅某身體不適在棋牌館門口凳子上休息暈倒，店主幫扶送醫後長者離世，店家遭索賠10萬元（人民幣，下同），最終在協調下支付了1.9萬元，事件引發持續關注。



此前有媒體報道稱，死者家屬拒絕返還1.9萬元補償款，稱「我們不可能退」。8月26日，在幾次調解之下，羅某兒子表示，對法律有了更深的認識，「沒有過錯，是不需要賠償的，我們如今認可這一點。」後將1.9萬元轉回至棋牌館店主兒子的賬戶。



死者家屬曾質疑店主將老人「拖」至室外

綜合內媒《新快報》、《人民網》等報道，羅某表弟陳先生介紹，8月17日中午，表哥吃完午飯後，步行到涉事棋牌館，「當時其他牌友還沒來，在等」，與網傳的「路過坐下來休息」說法不符。據了解，涉事棋牌館緊鄰醫院，家屬到達醫院時，醫生已經宣布老人死亡。

8月17日湖南衡陽一名老人在街上突感不適，於是進入就近一間棋牌館休息。

期間女店主肖愛華發現坐在椅上的老人似已昏迷，於是第一時間將老人抱到地上急救並報警。救護車抵達後，女店主又幫忙送老人上車，但送院搶救無效不治。

陳先生稱，出事一小時左右，棋牌館老闆主動報了警。他到達派出所查看警方調取的閉路電視時當場提出了質疑，認為店主扶老人出去時摔倒，摔倒後還繼續「拖」出去。「當時下午1點左右，室外氣溫高，而棋牌館內一般要涼快些。」對此做法，店主肖愛華解釋稱，因天氣炎熱，店內無空調，她判斷老人可能是中暑，按民間經驗將他移至門口通風處。「祁東話說中暑要『見天』，『見天』能呼吸新鮮空氣。」

店主家屬考慮母親身體狀況賠償 老人家屬否認退款

後經公安機關調查核實：羅某系突發疾病死亡，無外力傷害、無爭執衝突，排除刑事案件。現場影片顯示，肖愛華全程積極施救，及時報醫，行為善意正當。參與調解的祁東縣洪橋街道綜治中心主任陳忠表示，「在此後的調解中，我們都點明了，沒有證據表明店主一方存在過錯，因此店主一方不應承擔責任。」

老翁送院後經搶救無效不治。（影片截圖）

肖愛華的兒子坦言，家裏本只想給兩三千元，最終接受1.9萬元，是因為考慮到母親的身體狀況，「出事後她一直失眠。」此前曾有報道指出，老人家屬已退還賠款，對此說法，死者家屬表示不實，「我們不可能退，如果要退，當初就不會找她賠償。」老人家屬稱，此前，本地出過幾例在棋牌館打牌死亡的事情，店主均會進行賠償，他們的索賠額是參照本地的其他案例。

訂協議時一次性支付，死者家屬不再就矛盾糾紛及處理結果提出任何異議。（互聯網）

老人家屬最終道歉並退款 雙方簽署《見證書》

經幾次調解後，羅某兒子表示，一家人逐漸對法律有了更深的認識，「沒有過錯，是不需要賠償的，我們如今認可這一點。對給網民帶來的困擾、佔用的公共資源，深感抱歉。」26日下午5時許，羅某家屬將1.9萬元轉回到了肖愛華兒子的賬戶，備註寫明「退還人道主義補償款」。

26日晚，在當地有關部門見證下，雙方簽署了一份《見證書》。羅某家屬表示，已認識到接受這一補償的不妥之處。肖愛華的兒子表示，感謝全社會對該事件及家人的關心，願意將收到的部份社會善款捐給慈善機構；全家也將繼續施行善行，力所能及幫助社會上有需要的人。