老人暈倒店主幫忙反被逼付1.9萬賠償　中國警方和稀泥執法惹議？

中國本月發生兩起受輿論矚目的案件，一起涉及湖南衡陽一名店家好心幫扶救人反遭「抬屍堵店」的威脅，另一起涉及一名女遊客在山東青島因拒絕陌生男子搭訕被逼下跪道歉。



這兩起案例性質不同且並無關聯，但共同點是地方派出所的基層治理角色引發中國網民質疑「和稀泥式執法」，有「穩定優先是非靠後」之嫌，看似高效解決問題，卻模糊是非界限，縱容無理取鬧、敲詐勒索等行為。



老人棋牌館暈倒 店主幫扶送醫遭家屬索賠10萬 網民：誰敢當好人

據《新京報》《羊城晚報》等報道，發生在湖南省衡陽市祁東縣的案件中，一名老翁8月17日在街上突然身體不適，就近進入一家由李姓店主與妻子肖愛華經營的棋牌館休息。

肖愛華後來發現坐在椅子上休息的老翁疑似昏迷，好心上前扶著老翁坐在地上後平躺，並第一時間呼叫求護車。救護車抵達後，肖愛華又幫忙送老翁上車，但老翁送院後經搶救無效不治。

老翁送院後經搶救無效不治。（影片截圖）

李姓店主透露，老翁逝世後，其家屬以長者在自己店內死亡為由要他負責，並索賠10萬元（人民幣，下同，1萬9000新元），還威脅將死者遺體放到店門前。

儘管經司法、派出所調解，以及觀看事發時的監控畫面後，認定店家並無過錯，但對方卻不依不饒。李姓店主擔憂繼續遭受滋擾影響生意，最終由派出所出面兩度調解。

《新京報》星期一（24日）引述知情者披露店家遭索賠調解的協議細節。協議書稱，肖愛華以「人道主義」補償死者家屬1萬9000元；該補償在簽訂協議時一次性支付，死者家屬不再就矛盾糾紛及處理結果提出任何異議。

訂協議時一次性支付，死者家屬不再就矛盾糾紛及處理結果提出任何異議。（互聯網）

李姓店主透露，在醫院搶救時，老人妻子打電話給親戚，提到老人有糖尿病等多種基礎疾病。但老人家屬認為老人是在牌館出事，且有幫扶行為，要為老人的離世負責，對方稱「你不管他，讓他坐著就跟你們沒關係，但你們扶了一下，所以跟你們有關係了」。

李姓店主說，妻子因幫扶不適老人導致被索賠一事，弄得壓力很大，飯也吃不下，醫院確診她患了眩暈症，對「明明做好事卻落得這樣的境地」心有不甘。

李姓店主的兒子則透露，當地社區瞭解情況後，主動提出願意為店主提供補貼，這也讓店家最終選擇接受調解結果，盡快了結糾紛。

這起事件引發網民一面倒聲援店家遭遇，指責死者家屬貪婪無恥，認為這項補償「不是人道主義，是助長歪風邪氣」。有網民也稱，這樣的結果令人心寒，「做好事的人還要被訛詐」，以後誰都不敢再扶起摔倒的人，呼籲公安調查敲詐勒索。中國歌手薛之謙也在相關新聞下連發62問為幫扶店主發聲。

貴州廣播電視台新聞欄目《百姓關注》引述北京安劍律師事務所律師周兆成指出，老人死亡原因是自身突發疾病，與店家施救行為無直接因果關係。加上當地警方及司法所已明確判定店家無責，死者親屬索賠並無法律依據，相關部門應及時介入制止「按鬧索賠」。

周兆成強調，人道主義補償不等同於侵權賠償，司法調解的初衷是維護正義，而非犧牲原則讓好人買單。無辜施救者被迫賠錢，本質就是委屈正義，縱容訛詐。

面臨不斷擴大的輿論壓力，湖南祁東縣司法局星期一表示，已就店主幫扶老人遭索賠一事介入調查。

湖南省政府新聞網站紅網報道，湖南祁東金泰米業總經理龔勝利（右一）星期一（8月24日）下午專程到祁東縣洪橋街道，走訪慰問肖愛華（左二）一家，為他們送上2萬元慰問金，對肖愛華的善舉表示敬意。（紅網）

輿論批評中國警方和稀泥執法

另一方面，輿論也開始更多聚焦派出所在事件中的角色，批評警方和稀泥執法。

央視網星期一發評論稱，調解成功不等於處理正確，公眾擔心的不只是1萬9000元的轉賬，而是花錢息事成為一種慣性。

評論認為，在鼓勵助人為樂這件事上，法律邊界不能被「人道主義」四個字模糊。有責依法擔責，無責理直氣壯。保護善意，法律不能和稀泥。

《河北日報》旗下的縱覽新聞也發文指出，表面上看這是一起通過調解解決的民事糾紛，但實際上是對無理取鬧行為的縱容。無辜者付錢換來了表面的和平。派出所在基層治理中扮演著重要角色，但在這次事件處理過程中，似乎存在「穩定優先是非靠後」的傾向。

文章指出，更令人擔憂的是，派出所這樣調解的結果可能會產生不良示範效應。傳遞出的信號是：只要一方堅持「以鬧施壓」，公權力就出於同情弱者或平息事態的目的，勸說無辜一方妥協。雖然暫時平息了個別矛盾，卻助長「不佔理就鬧事」的風氣，損害了社會公平正義。

老人棋牌館暈倒 店主幫扶送醫遭家屬索賠10萬 網民：誰敢當好人

文章提醒，如果基層執法不能成為善良人的保護傘，每個人在幫助他人前都會猶豫不決。要阻止「以鬧謀利」的現象，不能僅依靠道德譴責，關鍵在於基層執法者必須堅守原則。

微信公眾號「金水路7號站」星期二（25日）則發文，列舉湖南衡陽在這起事件中的「三宗罪」，包括「不光是和稀泥，簡直是欺負老實人。讓熱心者付出損失，讓不講理者得逞」「無視法律規定，對違法者視而不見」。

文章指出，老人家屬威脅不賠償就把屍體放門口，是赤裸裸的敲詐，「就在警方眼皮子底下敲詐。警方不光沒替店主做主，還參與調解，簡直就是助紂為虐」。

青島民警勸報案女遊客 勿與「精神有問題」男子計較

中國警方近期和稀泥式執法還不止這一例。一名來自內蒙古的25歲段姓女遊客，8月4日獨自到青島嶗山區海之戀公園拍照，期間因拒絕一名跑步男子搭訕，對方瞬即變臉情緒失控，歇斯底里追罵女遊客違規攝錄、違規佔用步行道，還逼她下跪道歉。

男子搭訕食檸檬惱羞成怒追罵女遊客6分鐘 警方勸｢別計較｣再惹議

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女遊客期間不斷就自己說話語氣不好道歉，但男子不依不饒。讓中國網民憤慨的是，接到女遊客報警求助到場的民警，以男子「精神有問題」為由，不斷勸說女遊客不要計較追究，並未為事件立案。

段姓女遊客8月10日公開事發經過時被滋擾辱罵、民警塞責的六分鐘視頻，隨即在網絡上引起極大回響。有人起底發現涉事男子姓施，疑為青島當地地產經紀；也有人發現跑步男在事件曝光後，以另一個賬號在女事主的評論區留言恐嚇「當時就應該打你」。

網民一面倒指責跑步男欺負弱女子之余，也要求警方追究責任，還對當天息事寧人的民警提出質疑，「那個和稀泥的警察不給他處罰處分一下嗎？」「報警反成保護傘，普通人安全感在哪裡？」「警方前期不作為，等發酵才處理太離譜」。

面對網民追問事態進展，青島文旅選擇關閉評論區，遭質疑官方護短，導致事件進一步升溫成為熱搜。

輿情發酵後，青島嶗山公安8月20日才姍姍來遲通報，已立案開展全面調查。嶗山公安星期一再通報，早在8月13日就已立案調查，41歲施姓男子尋釁滋事行為成立，經司法鑒定證明證他有「雙相情感障礙」，目前為不伴有精神病性症狀的躁狂發作，具有限定受處罰能力。

警方星期一以尋釁滋事對施姓男子行政拘留10天，並於當天送拘留所執行。

《人民日報》客戶端星期二發署名文章指出，青島嶗山公安事發後長時間未對公眾有所回應，確實引發輿論對反應時效的追問，「可見，對類似事件的處置，尤需快速回應、積極作為」。

中國地方警力在這兩起案件中，優先考慮的僅是推動事件盡快落幕翻篇，但操作手法粗糙，顯得草草了事，過程中並未主持公道，也未公正執法。和稀泥執法的結果是，製造的後遺症波及範圍更廣，讓事件更難收場，不僅影響民眾信心，讓好心人無所適從，讓普通民眾不安全感加重，同時助長不佔理可鬧事的風氣，衝擊公安的形象和名聲，得不償失。

在發生這兩起案件後，相信中國警方將更深刻體會欲速則不達的道理，未來在是非對錯面前更加站穩立場，鮮明亮劍，成為法治社會、公序良俗的堅實後盾。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

