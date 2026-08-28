景甜工作室駁赴美代孕斥「碰瓷」　幣圈大亨孫宇晨提告追討¥3千萬

內地女星景甜捲入代孕風波，日前加密貨幣平台波場（TRON）創辦人、身家超過百億的「幣圈大亨」孫宇晨，在X發布長文《我的女友景甜》，鉅細靡遺描述他多年暗戀景甜、兩人相識到交往和兩人因海外代孕經費而關係破裂的過程，孫宇晨更被證實已委託律師，向景甜及其父母正式提出起訴，要求追討高達3,000萬人民幣（約3,280萬港元）的彩禮。



景甜工作室則發聲明否認，指網絡流傳的消息包括代孕及索款內容均為「不實傳言與惡意造謠」。 工作室聲明稱：「聲譽是藝人的生命，但我們有勇氣對以藝人聲譽為要挾的碰瓷行為說不。」並表明已授權律師進行全面搜證，會堅決透過法律途徑追究造謠者的責任。



景甜也在28日上午親自發微博寫道，「我過去，現在，未來，都不會為錢出賣我的愛情，更不會出賣我的靈魂」，更稱自己雖然眼光不行但依然相信愛情，「我相信法律，相信善良，相信終究會有的正義和公平。時間會證明一切。 ​」



孫宇晨在長文中稱，自己早在2007年就注意到景甜，甚至一路暗戀19年，直到真正與對方見面。孫宇晨回憶兩人第一次碰面時，自己原本以為會緊張，實際見到景甜後卻相當平靜。

孫宇晨又描述兩人一起看電影、私下相處等細節，其中提到第一次見面當晚曾試圖對景甜做出襲胸的肢體舉動，但遭對方推開。孫宇晨稱，原因是景甜認為他的指甲讓人感到不舒服，之後還拿出工具教他修整指甲。

孫宇晨指出兩人交往後，他曾要求助理調查景甜的家庭、財務及過往感情等背景。到了後期，他稱雙方因海外生育安排及鉅額款項發生衝突，並指景甜曾提出5,000萬美元的要求要求孫宇晨支付換取赴美進行代孕。最終兩人關係決裂。不過，孫宇晨這篇長文文末註明「本文純屬虛構，如果雷同實屬巧合」。

波場TRON創始人孫宇晨。（網絡圖片）

律師證實已立案

孫宇晨的代理律師張起淮發聲明證實，孫宇晨因財產爭議，已正式向法院起訴「景某」及其父母，涉案金額達3,000多萬元人民幣，案件已獲法院依法立案，原告方並已申請財產保全。

聲明指出，被告景某方已依法提出管轄權異議，目前該異議尚在審理中，案件尚未進入實體審理階段，暫未有最終裁決。張起淮向傳媒透露，起訴書中並未提及「代孕」相關字眼，該筆3,000多萬元的財產糾紛，性質上屬於雙方交往期間的「彩禮」（聘金）爭議。

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1988年出生的景甜為內地知名女演員，畢業於北京電影學院表演系。曾主演《戰國》、《特殊身份》及《警察故事2013》等多部大製作電影，更曾參演《長城》、《金剛：骷髏島》（Kong: Skull Island）及《環太平洋2：起義時刻》（Pacific Rim: Uprising）等荷里活巨製，因而一度被網民戲稱為擁有「神秘背景」的「景甜宇宙」。

近年景甜將事業重心轉回電視圈，2017年憑古裝劇《大唐榮耀》事業大翻盤，成功以演技扭轉口碑；2021年主演奇幻劇《司藤》更一舉爆紅，被封為「人間牡丹」。除了演藝事業，景甜的感情生活亦備受關注，她曾於2018年與乒乓球奧運金牌得主張繼科公開戀情，惟兩人於2019年宣佈分手。