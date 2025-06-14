從《司藤》景甜到《七根心簡》劉浩存　尾魚如何重塑陸劇打女形象

【七根心簡】「尾魚宇宙」正在逐漸成形。上周，由宋威龍、劉浩存主演的《七根心簡》正式開播；緊接著，景甜和張彬彬二搭的《龍骨焚箱》也於本周官宣開鏡。此外，由迪麗熱巴、陳星旭主演的《梟起青壤》已出現在平臺待播片單，預計今年暑期檔上線；孟子義、王弘毅主演的《三線謎回》則於今年二月份煞科。



上早期的《示鈴錄》（改編自《怨氣撞鈴》），尾魚的作品中，僅去年開始連載的《肉骨樊籠》尚未傳出影視化消息。

從《司藤》開始，由尾魚作品改編的一系列影視劇中，女主角便都是非常亮眼的存在。影視化項目在官宣時，女主角的人選往往也會成為外界關注的焦點，由此也衍生出了「尾魚女郎」的說法。

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「尾魚女郎」究竟因何受到這屆觀眾的青睞？這與尾魚作品的影視化熱潮又存在哪種深層次的關聯？當我們帶著這些問題去重新審視這些女性形象時，也得到了頗為有趣的答案。

尾魚女郎，都很能打

「尾魚女郎」以能打著稱。這裏「能打」，指的是字面意義上的戰鬥力強，她們往往在劇中承擔着重要的打鬥戲份，展現出非凡的武力值。



在《司藤》中，景甜飾演的司藤被設定為「異界外星苅族之產物」，其戰鬥能力被描述為「逢敵從無敗績，同類切齒，懸門色變」。

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從復活後單挑眾懸門，到與沈銀燈（李沐宸 飾）對決，再到結局與白英（李依曉 飾）聯手對抗丘山，司藤貢獻了一系列精彩的戰鬥場面。《西出玉門》中，倪妮飾演的葉流西擁有「不死不滅之身」，是蠍眼組織的創始人和首領。

她性格果斷、身手不凡，習慣用武力解決問題。在與昌東（白宇 飾）、肥唐（趙達 飾）組成的探險小隊中，葉流西承擔著主要戰鬥職責。

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《七根心簡》中，劉浩存飾演的木代則有八年的武術訓練背景，尤其擅長輕功。劇集前四集就用了大量鏡頭來展現女主角紮實的武學功底。迪麗熱巴在《梟起青壤》中扮演的聶九羅則是纏頭軍後人，從小接受嚴格訓練。作為民間異能組織「南山獵人」中的「瘋刀」，她是一名獵梟高手。

雖然正片尚未播出，但預告片已有意在強調女主角的颯爽特質。

這些女主角的高超武力值不僅決定了她們在冒險故事中的關鍵作用，更形成了尾魚作品改編的鮮明特色，那就是在陸劇中，你很少能看到像「尾魚女郎」這樣頻繁運用身體進行戰鬥的女性角色。

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《大眾文化的女性主義指南》一書中，作者在探討「女性超級英雄」銀幕形象時指出，「大眾文化中，幾乎沒有放大女性身體可能性的作品，大部份女性角色都局限在妻子和母親形象上。而男性一直是看著各種超級英雄長大的，他們想像自身身體的可能性的方式與女性完全不同。」

「尾魚女郎」的存在同樣如此，她們為奇幻故事中女性如何使用自己的身體提供了更豐富的可能性，也拓展了觀眾對女性角色的想像空間。

沒有「討好感」的女主角

「能打」這一特質不僅重塑了女主角們參與探險遊戲的方式，更深刻影響了她們的情感互動模式。這種改變主要體現在三個方面——



首先是對傳統愛情套路的顛覆。在尾魚小說的影視化改編作品中，很少出現「英雄救美」的情節。《司藤》將這種性別角色倒置展現得最為徹底：劇中男女主第一次相遇，司藤用自己的能力救活了意外墜崖的秦放（張彬彬 飾）；第一個出圈名場面，是司藤用篤定的語氣告訴秦放「從現在開始，我就是你的主人」。

在後續劇情中，司藤也始終扮演著「保護者」的角色。在當時的陸劇市場中，這種「女A男O」的CP設定尚有一定新鮮感，成為劇集熱播的重要因素。

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其次是平等互助的夥伴關係。《西出玉門》和《七根心簡》中，男女主最初都是以同伴身份踏上冒險之旅。葉流西選擇昌東作為嚮導是看重其專業能力；羅韌（宋威龍 飾）與木代分享心簡秘密，也是基於對其身手的認可——這種關係建立在對彼此實戰價值的認可之上，而非傳統的性別吸引力。

最後是人物塑造的棱角感。從司藤到葉流西，再到木代，這些角色身份背景不同，性格特點不一，但共同點是她們的身上都沒有「討好感」，各自有著鮮明的性格棱角。比如司藤有個重要的人物特點是毒舌，「小孩子細皮嫩肉的最好吃了」、「能埋在我邊上，是你三生有幸」等一系列女王發言在劇集播出期間引起了網友的二創熱潮。

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《西出玉門》中，昌東對葉流西的評價是「又窮又囂張」，葉流西對自己的評價則是「全身上下都是優點，我自己看我自己都喜歡」。這種自信與自洽，在陸劇女性角色中非常少見。《七根心簡》中，木代在處世經驗上或許不夠老練，但自有一種「初生牛犢不怕虎」的耿直。

第一集中，面對小偷的威脅，老到的李坦（李健 飾）勸說木代不要給自己惹麻煩，但木代偏就不聽勸，從此處便可一窺女主的性格底色。整體來看，「尾魚女郎」通過高武力值的設定，實現了女性角色從「被保護者」到「主導者」的身份轉變。她們不依附於誰而存在，也不以柔美為賣點，而是用自己的能力贏得認可。

這種人物塑造既是創作者在有意識地打破性別刻板印象，也可看作是觀眾性別認知更新對影視創作的反向影響。

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女性探險路在何方

理解了「尾魚女郎」的獨特魅力，也就找到了解碼尾魚作品改編熱潮的關鍵鑰匙。這些兼具武力值與獨立人格的女性角色，精准契合了這屆觀眾對螢屏上女性形象多樣化的期待。



《司藤》以黑馬之姿熱播後，市場開始重新審視尾魚IP的價值，最直觀的表現就是其影視化作品投資規模不斷升級，主演陣容也越來越豪華，從當紅小花到「頂流」演員，紛紛加入「尾魚宇宙」。

然而頗具戲劇性的是，即使IP價值被市場看好，影視化版圖持續擴張，尾魚仍然是公認的「改編運不佳」的作者。

究其原因，一部影視作品的成敗，與太多因素有關。尾魚原著中超前的女性意識固然可以成為項目的一大亮點，但最終呈現效果如何仍要回到作品本身，劇本改編、導演功力、演員表現、製作水準等等都不容忽視。

可以確定的是，在現有的陸劇創作中，「女頻＋冒險」仍是具有新鮮感的類型組合。這一方面代表著這條賽道仍擁有不容小覷的市場潛力，另一方面也折射出該類型缺乏成功範本的困境。

近年來，現偶、古偶的式微已經清晰傳遞出觀眾對套路化言情敘事的厭倦。尾魚式的女頻+懸疑冒險路徑，是可探索的方向之一。但這種嘗試究竟能否真正為行業提供答案，關鍵仍在於後續改編作品的影視完成度。否則，所謂的「尾魚宇宙」，也終將淪為IP熱潮中的又一個泡沫。

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