家長帶頭打鬧縱容兒童玩毒蛇標本致舌斷腹裂　館長籲大眾文明觀展

兩名兒童日前在國家動物博物館的瀕危動物展廳內毀壞毒蛇標本，同行的家長非但沒有制止，反而一同玩鬧。

館方介紹，此次有兩件珍貴標本遭到破壞，其中莽山原矛頭蝮標本舌頭斷損，腹部皮張開裂。館方正評估損傷程度，後續或依法律途徑索賠追責，同時呼籲社會大眾文明觀展。



莽山原矛頭蝮舌頭斷損，腹部皮張開裂。（北京新聞）

據此前報道，8月28日，兩名兒童在國家動物博物館的瀕危動物展廳，不斷用手抓、用腳踢毒蛇標本。同行父親非但未有制止，反而親手將舟山眼鏡蛇和莽山原矛頭蝮兩件標本從展台上取下，遞到孩子手中一起玩鬧，其中一名孩子甚至脫鞋拍擊標本。

內地熊孩博物館內手抓腳踢玩壞毒蛇標本 父不制止反遞標本同玩鬧

家長將展台上的莽山原矛頭蝮標本遞到孩子手中。（國家動物博物館）

國家動物博物館發布的信息顯示，被損壞的莽山原矛頭蝮，舊稱莽山烙鐵頭，是中國特有物種，國家一級重點保護野生動物。該標本由莽山國家級自然保護區科技工作者陳遠輝捐贈。為研究和保護這一瀕危物種，陳遠輝先後9次被蛇咬傷，中指落下終身殘疾。

國家動物博物館表示，涉事家長帶孩子在展廳參觀時，將標本拿起與孩子打鬧嬉戲，期間有遊客提醒，但他並未太在意。工作人員趕到時，該家長已帶孩子離開。

莽山原矛頭蝮標本。（國家動物博物館）

該標本由莽山國家級自然保護區科技工作者陳遠輝捐贈。為研究和保護這一物種，陳遠輝先後九次被蛇咬傷，中指落下終身殘疾。（中國新聞社）

館方正評估標本的損傷程度，後續或交由專業的標本師來修復。由於標本類似於工藝品，沒有統一的市場定價，館方將根據實際損壞程度，並查詢相關法律案例進行綜合評估，再索賠或法律追責。

此次有兩件珍貴標本遭到破壞。因家長拿起莽山原矛頭蝮標本與孩子玩鬧，導致標本受損嚴重，舌頭斷損，腹部開裂；舟山眼鏡蛇標本則因孩子脫下鞋子拍打，腹部兩側出現開裂。

《北京日報》報道，國家動物博物館館長張勁碩介紹，自然類博物館將標本放在展台上展示非常普遍，主要是為了讓參觀者有更好的觀感和體驗。每個展廳都有巡邏保安，標牌上也有「禁止觸摸」提示。

張勁碩稱，涉事家長起初不承認觸摸標本，直至保安提醒「摸了標本要趕緊洗手」後，家長才去洗手間洗手，「問題不在於小朋友，但家長居然拿著標本到處跟孩子比劃、打鬧，這是非常不合適的」。 此次事件中，館方沒有曝光當事人截圖，只希望通過此事，提醒大家文明觀展。