上海女海底撈自備大量食材開餐 瘋狂打包免費零食 拍片炫耀挨轟
撰文：中天新聞網
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上海一名女子近日因拍攝「自備食材到海底撈用餐」影片，引發網絡熱議。她不僅攜帶薯仔、冬瓜片及肉類等食材進入店內，還將海底撈提供的免費零食打包帶走，相關影片曝光後，遭大批網友批評「佔便宜沒底線」，甚至有百萬粉絲網紅轉發討論，掀起輿論風暴。
「帶菜」吃海底撈 拍片炫耀被批
從網傳影片可見，女子帶著丈夫及孩子前往海底撈用餐，一入座便熟練地打開背包，陸續拿出事先準備好的薯仔、冬瓜片，以及用鋁箔包裹的肉類，整齊擺放在桌上，再搭配店內點購的少量食材一起煮食，全程神情自然，似乎並未認為此舉有任何不妥。
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拍攝過程中，女子還對丈夫與孩子詢問：「跟我出來吃飯，你覺得丟人嗎？」不過影片並未交代家人的回應。據畫面顯示，一家人最後僅在店內點了豆腐及粉類等少量餐點，吃不完的食物、餐廳提供免費零食也一併打包帶走。
此外，影片中女子的孩子一度站在座位上觀看其他顧客用餐，女子僅表示納悶孩子當天特別調皮，並未立即制止，也讓部分網友質疑其公共場所禮儀。
影片曝光後迅速在社交平台瘋傳，多位百萬粉絲網紅也轉發評論。其中，有網紅直言「臉皮是真的厚」，認為此舉已超出一般節省開銷的範圍。大批網友也留言批評：
「想省錢就在家吃」
「這不是節儉，是貪小便宜」
「餐廳不是免費公共廚房」
據悉，中國內地海底撈自2023年起，全門市已統一明確謝絕顧客自備食材。主要基於食品安全管理考量，若出現食品安全問題（如食物中毒），責任歸屬難以界定。雖然部分門市在實際執行上可能對少量特殊需求（如嬰幼兒輔食、特定過敏食材）保持一定的彈性空間，但大量自備主菜、肉類等行為已被明確禁止。
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