韶關有高中被爆限制學生如廁次數　校方指被曲解教育局正核實

內媒《瀟湘晨報》報道，有網民爆料稱，廣東韶關乳源縣高級中學發佈課堂紀律稱，學生一學期只能在上課時去廁所一次，引發熱議。校方回應稱事件是外界曲解，後又稱不實。教育局則回應稱已收到投訴，正在核實情況。



網上流傳的圖片顯示，一張題為課堂紀律的簡報上寫有，學生一個學期有且僅有一次上課時間（含自習）緊急情況使用衛生間的權利，用完即止；第二次，請家長到校協同教育；第三次，處分。

事件引來不少網民批評：「不努力提高教學水平，靠控制吃喝拉撒提高不了成績。」「制定者在自己身上先用一次，看受得了麼。」「教育是讓學生成人的，不是成為機器的。」「雙休都形同虛設，最基本的生理需求被這樣對待也不意外了。」

韶關有高中被爆限制學生如廁次數。（瀟湘晨報）

據《瀟湘晨報》報道，8月31日，乳源高級中學一名職員回應稱此事系外界曲解，是為了管控課堂紀律，後又改口稱為不實謠言。乳源縣教育局工作人員回覆，他們已收到過關於此事的投訴，正在向校方核實處理，需等學校反饋。