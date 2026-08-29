18歲少年高考592分選念職業學校父母爭吵　本人：想當火車司機

近日，在四川鐵道職業學院國家鐵路局動車組模擬駕駛實作考點，18歲的成都男孩馮煜響坐在高鐵駕駛模擬艙，好奇地推拉操作桿。



馮煜響是今年四川全省報考高職院校的最高分，592分。這是一個超過了本科線157分的成績，他卻把志願填在了四川鐵道職業學院。同學不理解，老師勸他復讀，爸媽還為此爭執不下。

馮煜響以592的高分考入四川鐵道職業學院。（南方新聞網）

馮煜響到底是怎麼想的？

「與其隨波逐流 不如掌握一門實打實的技術」

在拿到高考成績之後，馮煜響也看了不少本科院校，最後反覆掂量，他填志願時選擇了四川鐵道職業學院。他的目標很明確，進鐵路局，當火車司機。

「進了本科院校，大家分數都差不多，我競爭力不強，很難拿到優質資源。與其隨波逐流，還不如掌握一門實打實的技術，拿到一份穩定的工作。」馮煜響說。

馮煜響的姑父和表哥都是鐵路火車司機。他給記者算了一筆賬：副司機月薪7000到8000元（人民幣，下同），跟車里程達標後考正司機，月薪能過萬，還有療養假、穩定退休金。

「我爸爸2016年遭遇一場車禍後受傷，家裏有些拮据。我如果當上火車司機，能減輕家庭負擔，還能過上比較舒適的生活。」馮煜響說。

馮煜響報考高職的消息傳開後，老師和同學輪番勸他「補錄」或「復讀」，媽媽也是幾次含淚勸說。

但馮煜響沒有動搖：「都說我浪費了157分，我倒是覺得高考分數是12年寒窗的成果，但不是人生的全部。」

適合自己的路，才是最好的路。 馮煜響

「火車司機不只是開車 還要懂數據分析、能處理智能系統」

馮煜響報考的專業是鐵道機車運用與維護專業。四川鐵道職業學院機車車輛學院院長龍明貴介紹，這個專業是全國職業院校交通運輸大類示範專業點，1952年開辦，70餘年累計培養1.4萬餘名機車駕駛、檢修人才，被業內稱為「火車司機的搖籃」。

拿到通知書的那晚，馮煜響拉着媽媽的手說：「你放心，我一定好好讀出來。」

對於馮煜響這樣的高分學生，四川鐵道職業學院表示，他們也會量身定製成長規劃，在學業、技能、競賽等方面重點培養。

對於馮煜響這樣的高分學生，學院會量身定製成長規劃，在學業、技能、競賽等方面重點培養。（四川鐵道職業學院）

8月24日，在實訓室裏，馮煜響見到了同專業的師哥，他們正在模擬駕駛艙內訓練。他們目光直視前方，聚精會神操作牽引手柄，嚴格執行眼看、手指、口呼標準作業，認真的模樣吸引了馮煜響駐足觀看。

機車車輛學院教研室主任毛永文介紹，馮煜響未來的課程直接對標機車駕駛、維修崗位，但學校現在培養的不是傳統意義上的「操作工」，而是能適應鐵路智能化轉型的複合型技術人才。

「我們在課程裏面融入了機車網絡控制、智能運維等這些前沿內容，教學採用『仿真學—實景練—真車考』模式，依託自主開發的VR虛擬仿真實訓系統和電力機車模擬駕駛系統，讓學生在校就能接觸行業最新技術裝備。」毛永文說：

我們希望3年後，他不僅會開車，故障處理，還能操縱智能運維設備，這是鐵路行業真正需要的人。

高分讀高職已經不稀奇 職業院校越來越吃香

高分讀職業院校，馮煜響不是個例。

今年，四川鐵道職業學院還有一名考生將以584分的成績入校。四川電力職業技術學院，也有一名571分的考生報考。

四川鐵道職業學院還有一名考生將以584分的成績入校。（四川鐵道職業學院）

龍明貴觀察到一個趨勢：「越來越多超本科線甚至重本線的學生選擇職業教育，主要看中的是高就業率。」

以四川鐵道職業學院為例，龍明貴介紹，近五年，機車車輛學院每年85%的畢業生進入國鐵集團、中國中車、蜀道集團等央企國企，畢業3年平均月薪約8000元。

該校2020級畢業生翁俊波告訴記者，他目前是成都機務段火車副司機，正在備考J6、J9機車司機駕駛證，考取證書後就可以獨立駕駛機車、動車，薪資待遇也會進一步提高到上萬元。

為每一步勇於嘗試，每一個堅定的選擇點讚！

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