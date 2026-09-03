溫州暴雨街頭變河道　男子騎水牛淡定涉水　邊撐傘邊碌手機｜有片

受颱風「沙德爾」外圍環流與冷空氣共同影響，溫州連日遭遇持續強降雨侵襲。9月1日8時至2日22時，全市面雨量達256.5毫米，瑞安更錄得404.9毫米的驚人雨量。



暴雨導致瑞安城區及多個鄉鎮出現大面積水浸。在塘下鎮，一名男子竟騎着一頭水牛在積水中緩緩前行，畫面被網民拍下後迅速在網上引發熱議。



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據瀟湘晨報，網傳影片顯示，9月2日上午約10時，一名男子一手撐傘，穩坐牛背，在瑞安市塘下鎮羅鳳工業區及塘口村附近積水路段涉水前行。

另有拍到該男子在牛背上低頭看手機，水牛在積水中步履穩健，與周邊被水淹浸的車輛形成強烈對比。

交警：若發現會勸止

當地交警部門回應稱，因積水嚴重，警力正全力投入路面交通疏導及救援工作，暫未關注到有人騎牛上路的情況，若後續發現會及時勸告和制止。

塘口村委會工作人員則表示，村內雖有人養牛，但並非水牛，估計該男子是過路人士。