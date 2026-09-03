沙德爾襲溫州　當地鞋廠嚴重水浸波鞋漂滿街　民眾落水執鞋｜有片

受颱風「沙德爾」影響，9月1日浙南沿海遭遇暴雨到大暴雨，其中溫州市多地發生嚴重水浸。瑞安仙降街道一帶因聚集大量鞋廠及相關企業，成爲重災區。暴雨導致多家鞋廠被淹，庫存鞋子及鞋盒順水流漂出，藍色鞋盒一度漂滿街頭。



渾濁的積水中，大量綠色鞋盒、各式成品鞋子順着水流漂浮。（抖音截圖）

渾濁的積水中，大量綠色鞋盒、各式成品鞋子順着水流漂浮。（抖音截圖）

暴雨倒灌廠區 鞋廠庫存隨水漂出

綜合《瀟湘晨報》、《齊魯晚報》影片畫面中顯示，當地正在降雨，街道水浸嚴重，部分路段積水深度沒過市民膝蓋。

渾濁的積水中，大量藍色鞋盒和各式成品鞋子順水流漂浮，不少市民撐雨傘在街邊撿拾被水衝出來的鞋子。

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有網民在社交媒體發佈影片，稱「人家漲水撈魚，我們這邊漲水撈鞋」。影片拍攝者表示，當地鞋廠被淹後，庫存鞋子順水流漂出「流過來的鞋子不是一個廠的，是好多家的。」

有老闆雨中直播賣鞋

更引人關注的是，有鞋廠老闆直接在積水中開直播賣鞋，鏡頭對住堆成小山的泡水鞋，打出「99元（人民幣）3雙還包郵」的口號，最高峰時直播間擠了兩萬人在線。

有鞋廠老闆直接在積水中開直播賣鞋。（抖音截圖）

目前，溫州各地正全力開展排澇搶險和群眾轉移工作。當地部分路段積水仍未完全消退。