沙德爾環流肆虐福建多地水浸　兩人落車逃生遭激流沖入暗溝｜有片

受今年第18號颱風「沙德爾」外圍環流及季風槽共同影響，福建多地9月1日遭遇持續性強降雨。莆田仙遊縣蓋尾鎮過去12小時累計雨量達261.4毫米，城區多處路段嚴重積水。



當日下午，一輛私家車涉水被困，車上兩人下車逃生時被湍急水流沖入深水暗溝，危急時刻，一名44歲退伍軍人郭黃鵬聞訊縱身跳入激流，將女學生救起，周邊群眾隨即報警，消防員趕到後接力救出另一名被困者。



一輛小汽車試圖涉水通行時被困，車內一名女學生和一名司機下車逃生，不料誤入被積水覆蓋的深水暗溝區域，被湍急水流沖走。（影片截圖）

消防救援隊伍及時趕到，接力將司機救出。兩人最終均獲救，無生命危險。（影片截圖）

受今年第18號颱風「沙德爾」影响浙江南部、福建東部迎來強降雨，大雨導致福建多地水浸街。（網絡圖片）

兩人逃生誤入深水區 退伍軍人翻牆跳入激流救人

據九派新聞，9月1日下午2時許，福建莆田市仙遊縣城貴峰路因持續強降雨導致嚴重積水。一輛小汽車試圖涉水通行時被困，車內一名女學生和一名司機下車逃生，不料誤入被積水覆蓋的深水暗溝區域，被湍急水流沖走。

危急時刻，住在隔壁屋苑的44歲退伍軍人郭黃鵬聽見牆外呼救聲，迅速脫下外衣，徒手翻過兩米多高的護欄，縱身跳入湍急的積水中。

據其妻子透露，男司機手上有包能起到一定漂浮作用，但女孩在水中幾番沉浮，眼看就要沉下去。郭黃鵬先游向女學生，將其拖至小區圍牆邊的土坡上，周邊群眾隨即報警並找來繩索配合接應。

救下女孩後，郭黃鵬體力嚴重透支，消防救援隊伍及時趕到，接力將司機救出。兩人最終均獲救，無生命危險。

救人者車輛被淹 婉拒採訪稱救人是「本能反應」

救人後，郭黃鵬的外衣和手機遺留在現場，手機被暴雨淋壞，自家車輛因未及時移走也被淹。面對採訪邀約，他婉拒並通過妻子表示：「看到有人落水出手相救是本能，換成其他人也會這麼做。」

沙德爾隔山打牛式特大暴雨 福建浙江局地遭遇特大暴雨

據中國氣象，颱風「沙德爾」的中心雖然位於南海上，但由於其北側的倒槽東南風疊加地形影響，昨天到今晨，降雨最強的區域為浙江南部、福建東部，多地出現了大暴雨，部分站點特大暴雨。

內地中央氣象台9月2日早上8時更新預測，料熱帶氣旋沙德爾2日至3日轉彎掉頭，趨向珠江口一帶及廣東西部，3日至5日沿着廣東近岸移動，不會登陸，4日晚上在香港天文台以南約25公里掠過。(中央氣象台圖片)

其中，莆田全市28個鄉鎮累計雨量超過100毫米，仙遊縣蓋尾鎮累計雨量達261.4毫米，為全市最大。目前，福建省防指已於9月2日11時將防汛應急響應提升至二級。氣象部門預計未來數日福建仍有強降雨。