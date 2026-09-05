食物中毒｜廣州大家樂14人痾嘔送醫　有病童入ICU　疑雞蛋受污染

廣州番禺天河城大家樂爆出食安問題，共有14人送醫。消費者羅先生在小紅書報料，8月28日傍晚，他的孩子和同學在廣州番禺天河城大家樂就餐，他們當天在餐廳點了意式肉醬吉列豬扒蛋炒飯。用餐結束2小時後，兩個孩子相繼出現劇烈腹痛、嘔吐、腹瀉等症狀。



經過初步治療，孩子病情沒有好轉，還發展為重度脫水、意識模糊並出現休克，隨後緊急轉入番禺中心醫院兒科重症監護室，醫院下達了病危通知書。據統計，截至9月4日，發病人數共計14人，其中12人送醫。



家樂品牌負責人回覆內媒《新快報》稱，涉事門店已經關閉，並全面落實深度消殺與整改工作。目前初步懷疑是雞蛋食材受到污染，現在已及時調整應對措施，一方面調整食材供應，另一方面，對全線門店進行嚴格核查管理，包括食材、餐品製作、環境衛生等全流程，確保食物安全。



消費者羅先生在小紅書報料，8月28日傍晚，他的孩子和同學在廣州番禺天河城大家樂就餐，他們當天在餐廳點了意式肉醬吉列豬扒蛋炒飯。用餐結束2小時後，兩個孩子相繼出現劇烈腹痛、嘔吐、腹瀉等症狀。

《羊城晚報》報道，截至9月5日上午12時，還有4名兒童住院留醫，原在番禺中心醫院症狀較重的患兒已轉入普通病房。番禺區疾病預防控制中心表示，已經前往門店採樣，檢測結果將上報給番禺市場監督管理局進行處理。

9月5日，番禺區市場監管局通報稱，9月2日，執法人員聯合疾控部門赴醫院參與流調。同日，對涉事餐飲門店開展現場核查，要求門店立即組織全面消殺滅菌，並對其食品加工流程提出了優化建議。隨後，番禺區市場監管局約談門店負責人，涉事門店承諾自行停業整頓、全力配合相關調查工作。

廣州番禺天河城大家樂爆出食安問題。

番禺區市場監管局強調，該局已與疾控中心做好對接協調工作，待檢驗檢測報告出具後，將第一時間獲取相關結果，並依據報告依法依規開展後續處置。

據了解，目前相關檢測還在進行中，暫時未有最終結果。公開信息顯示，大家樂品牌1968年起源於香港，1992年進入內地市場。目前，大家樂（中國）擁有150多家門店。